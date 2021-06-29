Влада Японії наполягає на введенні в країні чотириденного робочого тижня

Схоже, надлишковий японський трудоголізм скоро відійде у минуле. Принаймні, позбавитись від нього намагається влада, оновивши економічну політику країни, головною особливістю якої стало введення "довгих вихідних". Роботодавці відтепер повинні перейти на чотириденний тиждень. Йдеться, фактично, про зміну способу життя японців, вікових традицій, які призводили до проблем зі здоров'ям та смертей.

Японський трудоголізм відомий на весь світ. Мережу час від часу розбурхують фото японців, які сплять просто у метро дорогою додому чи на роботу, адже через перепрацювання вони не мають змоги нормально виспатись удома. Культура понаднормової праці також породила термін "каросі", який означає явище раптової смерті чи навіть суїциду внаслідок перепрацювання.

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Які зміни чекають на японців

Логіка введення довгих вихідних полягає у тому, щоб працездатний японець перестав жити лише в мізерних перервах між роботою. Замість цього у нього будуть дві абсолютно різні частини життя: одна робоча, а друга присвячена сім'ї і собі особисто.

Разом з цим повинна зникнути настільки поширена в Японії добровільна праця у вихідні. Люди зможуть навчитися взагалі не думати про роботу, поки відпочивають.

Влада не очікує спаду економіки. Навпаки – скорочення робочого тижня повинне стимулювати її розвиток. Логіка проста: якщо у людини з'явиться вільний час, тепер, крім просто відпочинку, вона витрачатиме його на себе – піде в магазин, в кіно або на концерт, витратить більше грошей. Крім того, кожен зможе приділити більше уваги людям похилого віку, завести дітей, заради яких теж буде витрачати більше.

Каросі: як перепрацювання стали частиною реальності японців