Японський трудоголізм відомий на весь світ. Мережу час від часу розбурхують фото японців, які сплять просто у метро дорогою додому чи на роботу, адже через перепрацювання вони не мають змоги нормально виспатись удома. Культура понаднормової праці також породила термін "каросі", який означає явище раптової смерті чи навіть суїциду внаслідок перепрацювання.
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Які зміни чекають на японців
Логіка введення довгих вихідних полягає у тому, щоб працездатний японець перестав жити лише в мізерних перервах між роботою. Замість цього у нього будуть дві абсолютно різні частини життя: одна робоча, а друга присвячена сім'ї і собі особисто.
Разом з цим повинна зникнути настільки поширена в Японії добровільна праця у вихідні. Люди зможуть навчитися взагалі не думати про роботу, поки відпочивають.
Влада не очікує спаду економіки. Навпаки – скорочення робочого тижня повинне стимулювати її розвиток. Логіка проста: якщо у людини з'явиться вільний час, тепер, крім просто відпочинку, вона витрачатиме його на себе – піде в магазин, в кіно або на концерт, витратить більше грошей. Крім того, кожен зможе приділити більше уваги людям похилого віку, завести дітей, заради яких теж буде витрачати більше.
Каросі: як перепрацювання стали частиною реальності японців
- Ще на початку 1950-х років колишній прем'єр-міністр Японії Сігеру Йосіда підтримав концепцію "довічного найму", в рамках якої співробітники все своє трудове життя присвячували лише одній компанії. В цей же час виникла сама культура постійної понаднормової роботи на благо корпорацій. Затриматися в офісі на пару годин вважалося хорошим тоном, а піти з роботи раніше керівництва було неприпустимо.
- У 1969 році зареєстрували першу смерть від інсульту в результаті робочої перевтоми. Кількість смертей зростала, і в 1970-і роки виник термін "каросі". У 2011 році кількість самогубств, скоєних японцями через проблеми з роботою, становила 2689 випадків.
- Згідно зі статистикою 2015 року, японці, чия смерть настала від серцевої або мозкової недостатності, працювали понад 80 понаднормових годин на місяць, а ті, хто вчинив самогубство, — більше 100 годин.
- Найрезонанснішим випадком стало самогубство 24-річної Мацурі Такахасі. У 2015 році, після випуску з Токійського університету, вона влаштувалась на роботу у відділ інтернет-реклами компанії Dentsu, для якої перепрацювання було частиною корпоративної культури. Дівчина пропрацювала вісім місяців, за кожен з яких накопичилося близько 105 годин понаднормової роботи. Такахасі писала в Twitter, що знаходиться в офісі по 20 годин на день, "не знає, для чого живе, і не може більше сміятися". 25 грудня 2015 року, на Різдво, Мацурі наклала на себе руки. За повідомленнями ЗМІ, в передсмертній записці дівчина написала: "чому все повинно бути так складно?"