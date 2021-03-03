В рамках антимонопольного розслідування щодо Google влада США вимагає детальні дані про роботу пошукової системи компанії та її монетизації. Міністерство юстиції США і кілька генеральних прокурорів штатів хочуть вивчити дані, щоб довести, що в цьому сегменті ринку інтернет-гігант є монополістом.

Згідно з даними, Google повинна надати інформацію про результати пошуку і відповідний їм рекламний контент, який демонструвався користувачам в періоди з 2 по 8 лютого 2015 року і з 3 по 9 лютого 2020 року.

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Чого хоче влада США

Крім іншого, у звіті повинна бути інформація про типи реклами, яка демонструвалася користувачам в зазначені періоди, і про доходи, які отримала компанія від її показу. Міністерство юстиції США хоче порівняти, якими були результати пошуку шість років тому і рік тому, щоб краще розуміти, яким чином змінювалася позиція Google на пошуковому ринку.

Антимонопольне розслідування щодо Google було розпочато ще урядом колишнього президента США Дональда Трампа. Після обрання нового президента ситуація не змінилася і стало очевидно, що судового розгляду Google уникнути не зможе.

Крім іншого, в ході розслідування планують дати оцінку частки Google на ринку пошукових систем і вивчити деякі угоди інтернет-гіганта, в тому числі з компанією Apple, яка використовує за замовчуванням пошуковик Google у своїх пристроях.