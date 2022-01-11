Адміністрація Байдена разом із союзниками розробляє цілий набір фінансових, технологічних і військових санкцій проти Росії. Зокрема, якщо влада США вважатиме, що Росія зазіхає на територіальну цілісність України, вона заборонить експорт до країни-агресора будь-яких електронних пристроїв, які містять компоненти, зроблені або спроєктовані в США. За їхніми словами, нові санкції набудуть чинності через кілька годин у випадку вторгнення в Україну.

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Що відомо

Заборона стосуватиметься не тільки американських виробників, але і компаній, які виробляють продукцію з американськими компонентами, технологіями та програмним забезпеченням в інших країнах (наприклад, в Південній Кореї і Європейському Союзі).

Не виключено, що адміністрація президента США спробує знайти важелі впливу і на Китай, де виробляється велика частина товарів.

Буде заборонено ввозити в Росію мобільні пристрої (в тому числі смартфони та планшети), комп'ютери, побутову техніку та інші категорії товарів. Раніше вважалося, що заборона може торкнутися смартфонів тільки виробництва Apple, але тепер очевидно, що і Samsung не зможе ввозити свою продукцію.

Аналогічні санкції щодо компанії Huawei, яку американська влада підозрює в організації стеження за громадянами США, виявилися дуже ефективними – частка компанії на ринку стала майже нульовою, хоча ще кілька років тому вона показувала дуже хороші продажі по всьому світу й мітила в лідери.

Наслідки для Росії

New York Times пише, що в Росії немає власного виробництва багатьох категорій електронної продукції, тому ефект від заборони повинен бути дуже відчутним для всіх громадян. При цьому влада США і країн Європи не впевнена, кого росіяни будуть звинувачувати в дефіциті електроніки й зростанні цін — їх чи Путіна.