17 січня відбулися напади на транспортні танкери в порту Мусаффа і на міжнародний аеропорт Абу-Дабі. Того ж дня відповідальність за атаки цивільних об'єктів на себе взяли хусити з Ємену. І хоч в заяві МВС ці атаки не згадуються, ймовірно, саме вони стали приводом для заборони польотів.

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Що відомо

З 22 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах заборонені польоти цивільних квадрокоптерів. Заборонні заходи пов'язані з "незаконним використанням" дронів і необхідністю "забезпечення безпеки життя і майна", зазначає відомство.

Польоти безпілотників і легкомоторних літаків заборонені в житлових районах, а також поблизу аеропортів в ОАЕ. При цьому влада зробить виняток для компаній і рекламних агентств після отримання дозвільних документів.

Дрони з вибухівкою направили в промзону порту Мусаффа, що знаходиться за 22 кілометри від столиці Еміратів і на міжнародний аеропорт Абу-Дабі — він знаходиться за 32 кілометри від міста.

За даними влади, терористи підпалили три транспортні танкери та прибудову аеропорту, пише Associated Press.

Поліція назвала пожежу в аеропорту незначною.

У МВС повідомили, що під час атак загинули два громадянина Індії та один громадянин Пакистану. Ще шестеро людей отримали поранення. Це перший офіційно визнаний владою ОАЕ напад хуситів: раніше влада держави заперечувала атаки воєнізованих груп з Ємену.