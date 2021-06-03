Серед жителів Пекіна вирішили випадковим чином поширити 200 000 так званих "червоних пачок". Кожна з них має по 200 юанів у цифровій валюті – близько 31 долара. Ці гроші можна витратити у деяких торгових точках.

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Як проходить тестування

Цифровий юань розробляється з 2014 року. Раніше його тестували серед жителів Ченду і Шеньчжень. Тепер дійшла черга і до столиці.

За словами заступника керівника Народного банку Китаю Лі Бо, країна має намір розширювати відповідні проєкти й, можливо, навіть дозволить користуватися цифровою валютою навіть іноземним гостям під час зимової Олімпіади 2022 року.

При цьому цифровий юань не є "децентралізованою" криптовалютою на кшталт Bitcoin. Він випускається Народним банком Китаю. Разом з тим на тлі тестування власних цифрових грошей Китай продовжує обмежувати оборот криптовалют.

Лі Бо підкреслює, що валюта призначена тільки для "домашнього" використання і влада не ставить за мету замінити нею долар в якості міжнародної платіжної одиниці.

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