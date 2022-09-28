Влада Ірану вважає, що видача Казначейством США генеральної ліцензії на підтримку свободи інтернету в країні є спробою "порушити суверенітет Ірану". Про це заявив речник Міністерства закордонних справ країни, пообіцявши, що "це не залишиться без відповіді".

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Що відомо

Уряд Ірану намагається зупинити масові протести, що спалахнули після вбивства жінки, яку національна поліція моралі затримала за "неправильне носіння хіджабу".

Сама поліція запевняє, що Махса Аміні померла від серцевої недостатності, однак докази свідчать про те, що її жорстоко били.

Це спонукало людей вийти на вулиці й протестувати проти дій влади.

У відповідь в Ірані відключили доступ до інтернету.

Імовірно, саме це спонукало владу США видати дозвіл на послуги Starlink в Ірані. Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив у твітері про видачу загальної ліцензії, а Ілон Маск у відповідь написав, що вже активує Starlink.

"Сьогодні ми вжили заходів для просування свободи інтернету та вільного потоку інформації для іранського народу, видавши Генеральну ліцензію для надання йому більшого доступу до цифрових комунікацій з метою протидії цензурі іранського уряду", – написав Ентоні Блінкен.

Starlink зараз уже активовано в Ірані. Для роботи йому потрібні термінали всередині країни, встановлення яких іранський уряд точно не підтримає. Але якщо хтось в Ірані зможе отримати термінали, вони працюватимуть.