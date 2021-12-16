За словами міністра, Дія бере участь у проєкті "Баг-баунті", в якому етичні хакери з усього світу допомагають знайти вразливість сервісу. Вони атакують копію додатку, щоб виявити недоліки. За це хакерам вже заплатили 3 – 4 тисячі доларів з грошей, які виділили на проєкт.
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Вкрасти дані з Дії неможливо
Як пояснив міністр, щоразу, коли користувач відкриває додаток, вся інформація підтягується з реєстру.
Навіть якщо ви комусь віддасте свій телефон, паролі від телефона, від Дії, людина нічого з цим не зможе зробити. Вона отримати жодну послугу не зможе, тому що є електронний підпис, який ви підписуєте обличчям, перевіряється біометрія вашого обличчя з реєстром,
– пояснив Федоров.
Шахраї не зможуть взяти кредит
Очільник Мінцифри запевняє, що шахрай не зможе взяти кредит, тому що Дія не інтегрована з жодною фінансовою установою мікрокредитів. Отримати позику в банку також не зможе, адже треба буде верифікувати себе додатково через відео, фото чи електронний підпис, залежно від банку.
Шахрай не зможе навіть використовувати водійське посвідчення, тому що поліція зупиняє і перевіряє QR код. Мінцифри наповнило реєстр фото в поліцейських для перевірки і вони можуть знайти невідповідність.
Останні пояснення Федорова про Дію
- Михайло Федоров заявляв, що всі реєстри, які взаємодіють з Дією, виконують правила захисту персональних даних. Водночас ті, хто працюють із застосунком, не мають доступу до інформації українців.
- Також міністр передбачає, що 19 грудня Дія може "впасти". У цей день стартує виплата тисячі гривень за вакцинацію.
- Федоров запевняв, що документи із застосунку Дія нікуди не зникають. У додатку вони не зберігаються, а щоразу підтягуються з різних реєстрів, коли користувач авторизується.
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