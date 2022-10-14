Apple повернула в App Store мобільні додатки "ВКонтактє" та Mail ru

Наприкінці вересня Apple видалила зі свого магазину додатків не лише "ВКонтактє" та Mail.ru, а й цілу низку програм, що входять до їхньої екосистеми. Тепер ЗМІ повідомляють, що всі вони знову доступні для завантаження.

Після того, як стало відомо про недоступність додатків, Apple прокоментувала ситуацію, заявивши, що видалення є наслідком британських санкцій, під які потрапила більшість керівництва компанії VK (санкції Великої Британії стосуються керівників Газпромбанку, який має контрольний пакет акцій VK).

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Знову дозволені

Як повідомляють російські ЗМІ, доступними зараз є кілька основних додатків, у тому числі "ВКонтактє", VK Messenger, VK Calls, VK Music, Новини та Пошта Mail.ru. Деякі інші поки що можна знайти лише за посиланнями або на сторінці рейтингу, а не у відкритому доступі, однак, судячи з усього, це тимчасово.

Компанія поки не коментувала свої дії. Імовірно, юристам VK якимось чином вдалося переконати Apple припинити заборону додатків, однак що саме відбулося, не ясно.

Нагадаємо, з магазину додатків Apple для iPhone та iPad були видалені додатки:

"ВКонтактє",

"Mail.ru",

"Облако Mail.ru",

"Юла",

Голосовий асистент "Маруся",

"ВК Музика",

"ВК Кліпи",

"ВК Месенджер",

"ВК Плей",

"ВК Адмін" тощо.

Мінцифри Росії заявляло про власне розслідування причин видалення.