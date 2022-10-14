Після того, як стало відомо про недоступність додатків, Apple прокоментувала ситуацію, заявивши, що видалення є наслідком британських санкцій, під які потрапила більшість керівництва компанії VK (санкції Великої Британії стосуються керівників Газпромбанку, який має контрольний пакет акцій VK).
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Знову дозволені
Як повідомляють російські ЗМІ, доступними зараз є кілька основних додатків, у тому числі "ВКонтактє", VK Messenger, VK Calls, VK Music, Новини та Пошта Mail.ru. Деякі інші поки що можна знайти лише за посиланнями або на сторінці рейтингу, а не у відкритому доступі, однак, судячи з усього, це тимчасово.
Нагадаємо, з магазину додатків Apple для iPhone та iPad були видалені додатки:
- "ВКонтактє",
- "Mail.ru",
- "Облако Mail.ru",
- "Юла",
- Голосовий асистент "Маруся",
- "ВК Музика",
- "ВК Кліпи",
- "ВК Месенджер",
- "ВК Плей",
- "ВК Адмін" тощо.
Мінцифри Росії заявляло про власне розслідування причин видалення.