Після того, як стало відомо про недоступність додатків, Apple прокоментувала ситуацію, заявивши, що видалення є наслідком британських санкцій, під які потрапила більшість керівництва компанії VK (санкції Великої Британії стосуються керівників Газпромбанку, який має контрольний пакет акцій VK).

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Знову дозволені

Як повідомляють російські ЗМІ, доступними зараз є кілька основних додатків, у тому числі "ВКонтактє", VK Messenger, VK Calls, VK Music, Новини та Пошта Mail.ru. Деякі інші поки що можна знайти лише за посиланнями або на сторінці рейтингу, а не у відкритому доступі, однак, судячи з усього, це тимчасово.

Нагадаємо, з магазину додатків Apple для iPhone та iPad були видалені додатки:

  • "ВКонтактє",
  • "Mail.ru",
  • "Облако Mail.ru",
  • "Юла",
  • Голосовий асистент "Маруся",
  • "ВК Музика",
  • "ВК Кліпи",
  • "ВК Месенджер",
  • "ВК Плей",
  • "ВК Адмін" тощо.

Мінцифри Росії заявляло про власне розслідування причин видалення.