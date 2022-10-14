Після того, як стало відомо про недоступність додатків, Apple прокоментувала ситуацію, заявивши, що видалення є наслідком британських санкцій, під які потрапила більшість керівництва компанії VK (санкції Великої Британії стосуються керівників Газпромбанку, який має контрольний пакет акцій VK).

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Знову дозволені

Як повідомляють російські ЗМІ, доступними зараз є кілька основних додатків, у тому числі "ВКонтактє", VK Messenger, VK Calls, VK Music, Новини та Пошта Mail.ru. Деякі інші поки що можна знайти лише за посиланнями або на сторінці рейтингу, а не у відкритому доступі, однак, судячи з усього, це тимчасово.

Компанія поки не коментувала свої дії. Імовірно, юристам VK якимось чином вдалося переконати Apple припинити заборону додатків, однак що саме відбулося, не ясно.

Нагадаємо, з магазину додатків Apple для iPhone та iPad були видалені додатки:

"ВКонтактє",

"Mail.ru",

"Облако Mail.ru",

"Юла",

Голосовий асистент "Маруся",

"ВК Музика",

"ВК Кліпи",

"ВК Месенджер",

"ВК Плей",

"ВК Адмін" тощо.

Мінцифри Росії заявляло про власне розслідування причин видалення.