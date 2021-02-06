Додаток, який обходив блокування "Вконтакте", крав дані українців, – РНБО

Розширення VK Unblock, яке дозволяло обходити блокування російської соцмережі "Вконтакте", викрадало особисті дані користувачів. Наразі через шкідливий код Google та Microsoft заблокували додаток.

За даними Національного координаційного центру кібербезпеки, серед 28 інших розширення також містило код, який викрадав дані акаунтів Google.

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Зокрема, шкідливий код приховано викрадав дані про активність мобільних пристроїв, геолокацію тощо. Після цього він за командою з керуючого серверу міг змінювати інформацію на вебсторінках, зокрема результати пошуку.

Хто став жертвою розширення

Наразі відомо, що шкідливі додатки встановили понад 3 мільйони користувачів. Найчастіше це були люди з трьох держав:

України,

Франції,

Бразилії.