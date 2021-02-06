Додаток, який обходив блокування "Вконтакте", крав дані українців, – РНБО
Розширення VK Unblock, яке дозволяло обходити блокування російської соцмережі "Вконтакте", викрадало особисті дані користувачів. Наразі через шкідливий код Google та Microsoft заблокували додаток.
Джерело:Центр кібербезпеки РНБО
За даними Національного координаційного центру кібербезпеки, серед 28 інших розширення також містило код, який викрадав дані акаунтів Google.
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Зокрема, шкідливий код приховано викрадав дані про активність мобільних пристроїв, геолокацію тощо. Після цього він за командою з керуючого серверу міг змінювати інформацію на вебсторінках, зокрема результати пошуку.
Хто став жертвою розширення
Наразі відомо, що шкідливі додатки встановили понад 3 мільйони користувачів. Найчастіше це були люди з трьох держав:
- України,
- Франції,
- Бразилії.
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