Марсохід NASA Perseverance має можливість практично самостійно пересуватися поверхнею Марса. Із Землі йому приходить програма поїздки, але шлях марсохід за певних обставин може обрати сам. Наприклад, якщо потрібно об'їхати перешкоду. Але як визначити, чи це дійсно перешкода? Тут на допомогу приходять ентузіасти, які допоможуть навчити марсохід їздити краще.

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Розмічені людьми ділянки / Фото NASA Mars

Визначення об'єктів

В рамках проєкту AI4Mars кожен охочий може допомогти NASA та "Персеверансу". Для цього необхідно буде зайти на сайт проєкту та зробити розмітку на фотографіях, які зробив сам марсохід. Необхідно відмічати, наприклад, пісок, скелі, пагорби та інші об'єкти.

Завдяки такій діяльності ентузіастів буде сформовано алгоритм під назвою Soil Property and Object Classification (Класифікація та властивості ґрунту, SPOC). Цей алгоритм допоможе марсоходу пересуватися Червоною планетою в автоматичному режимі ще ефективніше, адже тепер зможе краще визначати, що перед ним знаходиться.

Також алгоритм планують використати у майбутніх місіях, адже це забезпечить безпрецедентну ефективність пересування та ідентифікації об'єктів марсоходам наступних поколінь.