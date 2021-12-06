Військову клавіатуру підключили до звичайного ПК: вона керувала запуском ядерних ракет

Дуже часто на eBay можна знайти вкрай незвичні речі, як от старі клавіатуру й трекбол від системи управління пуском ядерних боєголовок. Ентузіаст розповів історію про те, як він купив ґаджети на інтернет-аукціоні та навіть підключив їх до власного ПК.

Зі слів користувача мережі, він придбав пристрої просто тому, що вони "виглядали приголомшливо" і клавіатура мала "кілька цікавих кнопок" з написами "TRANSMIT", "ABORT" та "INITIATE". Після придбання з'ясувалося, що пристрої були частиною системи управління пуском ракет Minuteman III з ядерними боєголовками, які стоять на озброєнні ВПС США з 70-х років.

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Як ґаджети вдалося "повернути до життя"

Після покупки клавіатури та трекболу ентузіаст дізнався дещо про їхню історію і вирішив спробувати підключити периферійні пристрої до звичайного комп'ютера. Для експериментів він використав контролер Arduino Pro Micro, який зрештою згорів, і програматор для контролера, також куплений в інтернеті.

Він відремонтував трекбол, який перестав працювати після покупки, і зумів змусити обидва пристрої працювати разом із сучасним комп'ютером. Зазначається, що хоч клавіатура військова і не має яскравого підсвічування, деякі клавіші на ній оснащені світлодіодами.

Ентузіаст випробував клавіатуру від системи керування запуском ядерних ракет: дивіться відео



На відео, яке було опубліковано на платформі YouTube, видно, що клавіатура та трекбол функціонують як звичайні периферійні пристрої для комп'ютера, за винятком клавіш Ctrl, Alt та стрілки вниз, працездатність яких так і не вдалося відновити.

Також відзначається наявність клавіші "BIT", яка, зважаючи на все, перезавантажує клавіатуру. Надалі ентузіаст збирається продовжити роботу з цікавою знахідкою, щоб спробувати повернути їй повну працездатність.