Військовослужбовці отримають захищені ноутбуки Terra

Українські військові отримають 79 спеціально захищених за військовим стандартом ноутбуків Terra. Це стало можливим завдяки співпраці Волонтерського хабу Держспецзвʼязку та громадської організації "ВГО Поруч".

Такі ноутбуки вже раніше використовуються у ЗСУ, Держспецзв'язку та інших складових сектору безпеки та оборони. Наприклад, військовослужбовці Держспецзв'язку використовують захищені ноутбуки на польових вузлах урядового звʼязку.

Не пропустіть Станції Tesla Powerwall, які Маск передав разом зі Starlink, встановили в Бородянці та Ірпені

Що відомо про ноутбуки Terra

Ноутбуки мають захист від пилу, вологи та ударів. Тому їх використання під час війни безпосередньо у місцях ведення бойових дій є необхідним для нашої перемоги.

Деякі такі ноутбуки мають додатковий захист від негативного електромагнітного випромінювання, що дозволяє працювати з інформацією з обмеженим доступом.





Ноутбуки Terra захищені за стандартом США MIL STD 810g / Фото distrelec

Захищені за військовим стандартом ноутбуки Terra мають алюмінієвий корпус, який забезпечує надійне використання машин та хорошу підтримку в технічній області. Ноутбуки мають можливість програмування через послідовний порт, що забезпечує високу надійність.

Спеціальне кріплення SSD захищає ноутбук від втрати даних при ударах та вібрації, а клавіатура та сенсорна панель захищені від потрапляння рідини всередину. Ноутбук відповідає військовому стандарту США MIL STD 810g.