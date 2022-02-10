Вертоліт UH-60A Black Hawk, оснащений експериментальною системою автоматизації роботи льотного екіпажу ALIAS, виконав випробувальний політ над базою армії США у Форт-Кемпбелл, штат Кентуккі. Ним керувало агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів Пентагону.

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Що відомо

Система ALIAS призначена для допомоги при польоті в умовах обмеженої видимості або без зв'язку.

Однак система також здатна підтримувати виконання всієї місії від зльоту до посадки, включаючи автономне управління в разі непередбачених подій, наприклад, відмови бортових систем.

З ALIAS в армії буде набагато більше оперативної гнучкості. Це включає в себе можливість керувати повітряним судном в будь-який час дня і ночі, з пілотами й без них, а також в різних складних умовах,

– каже Стюарт Янг, керівник програми відділу тактичних технологій DARPA.

Протягом наступного місяця планують провести ще один політ моделі M Black Hawk з дистанційним керуванням у Форт-Юстіс, штат Вірджинія.

У 2021 році ALIAS перевірили у контрольованих випробуваннях, де його супроводжував пілот, завданням якого був контроль безпеки. Вертоліт S-70 OPV Black Hawk зміг самостійно злетіти з землі, уникаючи змодельованих перешкод, і потім приземлитися.

Торішній випробувальний політ з пілотом на борту демонструє як працює технологія: відео