Автоматичне судно під назвою Otter Pro призначене не для ведення бойових дій або розвідки. Перед новітнім кораблем будуть ставати дослідницькі задачі. Використовуючи численні датчики, човен досліджуватиме дно водойм та морів. Ці знання є критичними для безпечного судноплавства.

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Човен Otter Pro не вирізняється розмірами / Фото Royal Navy

Детальніше про роботизований човен

Дослідницький човен пройшов випробування у Портсмуті, Велика Британія.

Використовуючи сонар, Otter Pro зміг картографувати дно та виявити залишки кораблів, які раніше затонули та навіть гвинтокрила. Це все відбувалося на так званому озері Хорса, площею близько 7 тисяч квадратних метрів. Щоб дослідити водойму човну знадобилося 40 хвилин.

Тепер човен чекають складніші випробування. Команда спеціалістів хоче перевірити, як Otter Pro зможе опрацьовувати дані в режимі реального часу. Також планують випробувати новий сонар Norbit.

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Результати картографування дна / Фото Royal Navy

Для чого це потрібно

Окрім очевидної користі для наукових досліджень, слід зважати й на безпеку.

Дно водойм постійно змінюється в силу певних факторів. Це може становити небезпеку для судноплавства, яке користується вже застарілими мапами. Мапи ж деяких ділянок морського дна та узбережжя не змінювалися століттями.

Тому робота з картографування неймовірно важлива. Також це дозволить виявити кораблі, які затонули.

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