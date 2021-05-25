Наразі американські військові для забезпечення важкодоступних баз енергією використовують доставку палива та інших матеріалів колонами вантажівок з відповідним військовим супроводом. Такі конвойовані колони вразливі для атак з землі й повітря.

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Що придумали військові

Реалізація нового проєкту, який отримав назву Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research Project, дозволить спрямовувати енергію з космосу прямо на віддалені бази незалежно від місцевості, клімату, погодних умов та інших факторів, які при звичайному розгортанні могли б стати на заваді доставці палива.

Наразі про цей проєкт відомо не так багато, але недавно дослідна лабораторія Air Force Research Laboratory опублікувала на YouTube відео, у якому викладається основна ідея американських військових.

Проєкт SSPIDR: дивіться відео

Варто зазначити, що лабораторія AFRL також займається розробкою і інтеграцій передових технологій ведення бойових дій для військово-повітряних і космічних сил США.

Забезпечення надійного енергопостачання передової оперативної бази – одна з найнебезпечніших складових наземних військових операцій. Конвої і лінії постачання є основною метою для противника,

– йдеться в опублікованому ролику.

Як це працюватиме

Використання наземної сонячної енергії обмежене різними факторами, у тому числі територіальним і кліматичним. Якщо ж сонячні панелі були б розгорнуті на орбіті Землі, військові могли мати безперешкодний стабільний доступ до енергії, необхідної для забезпечення баз.

Проблема полягає у пошуку технології передачі енергії, яка буде збиратися у космосі.

План AFRL полягає в тому, щоб перетворювати сонячну енергію в радіочастоти з подальшою передачею на Землю.

На Землі приймаючі антени будуть перетворювати радіосигнали у корисну потужність.

В які терміни планується реалізація проєкту на практиці, поки невідомо.