Двигуни ракетних кораблів, які використовуються в космічній галузі сьогодні не дозволять здійснювати достатньо швидкі перельоти протягом тривалого часу з застосуванням складних маневрів. Для космічних рейнджерів потрібні ядерні силові установки, розробку яких фінансує Міністерство оборони США.

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Маневрувати у космосі складніше через обмеження рухової установки. Щоб зберегти технологічну перевагу у космосі, Сполучені Штати потребують випереджальної технології рухової установки,

– сказав майор Натан Грейнер, керівник програми у відділі тактичних технологій DARPA.

Напередодні Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) оголосило про початок другої та третьої фази програми DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations).

Створення ядерного двигуна для космічних польотів

Програма "Демонстраційна ракета для гнучких місячних маневрів" була представлена ​​в 2020 році і в першу фазу виконання вступила в квітні 2021 року.

В рамках програми конкурсанти мають розробити ядерну силову установку для теплових атомних ракетних двигунів (реактор і сам двигун) та польотний демонстратор – фактично дослідний космічний апарат для випробування на орбіті Землі.

Рік тому конкурс на розробку проєкту космічного реактора виграла компанія General Atomics та отримала на перший етап робіт 22,2 мільйона доларів, а конкурс на прототипи ядерних космічних кораблів виграли компанії Lockheed Marti (2,9 мільйона доларів) та Blue Origin (2,5 мільйона).

На цей час проєкти всіх трьох компаній завершено. Для запуску 2 та 3 етапу програми DRACO оголошується новий відкритий конкурс, заявки на участь у якому мають бути подані до 5 серпня. У ході реалізації двох нових етапів мають бути розроблені та продемонстровані прототипи ядерних теплових ракетних двигунів в умовах космосу на орбіті, що очікується у 2026 році.