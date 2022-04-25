Військові США без проводів передали енергію потужністю 1,6 кВт на 1 кілометр

Лабораторія військово-морських досліджень США повідомила про найефективніше випробування системи приймання-передачі бездротової мікрохвильової енергії протягом останніх 50 років. Промінь потужністю 1,6 кВт вдалося прийняти на відстані понад один кілометр.

Випробування проводилися на військовому полігоні в Меріленді та MIT і були успішними в обох випадках – ефективність передачі виявилася близько 60%.

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Яким чином вдалося передати енергію

Принцип досить простий: електрика перетворюється на мікрохвилі, які потім фокусуються в промінь, націлений на приймач, обладнаний антеною з вбудованим випрямлячем. Коли мікрохвилі потрапляють до цієї так званої ректени, виробляється постійний струм.

Попри початкові сумніви, мікрохвильове випромінювання виявилося напрочуд ефективним, і команда Крістофера Роденбека отримала завдання від Міністерства оборони США розробити апарат SCOPE-M для безпечної та тривалої бездротової передачі мікрохвильової енергії.

Готова дослідна установка

SCOPE-M був розміщений у двох точках: на випробувальному полігоні Блоссом-Пойнт у Меріленді та на території інституту MIT у Массачусетсі. Частота променя становила 10 ГГц і була обрана не тільки для того, щоб передача йшла і в сильний дощ із втратою енергії не більше 5%, а й для того, щоб не становити небезпеки для тварин і людей. Це означає, що система не потребує функції автоматичного відключення променя у випадку, якщо його перетинає якась жива істота.

У випробуваннях у Меріленді промінь досягнув ефективності в 60%. У Массачусетсі пікове значення було нижчим, зате середній рівень потужності виявився вищим, тобто було передано більше енергії.

Дослідники розповідають про те, як працює SCOPE-M: дивіться відео

Для чого це взагалі потрібно

Одного дня така технологія дозволить пересилати з орбіти на Землю вироблену там електроенергію, але поки що Пентагон більш зацікавлений у можливості прямої передачі енергії на полі бою, що дозволить відмовитися від уразливих поставок палива.

Раніше фахівці Дослідницької лабораторії ВПС США (AFRL) та військово-промислової компанії Northrop Grumman провели першу демонстрацію ключового обладнання для отримання енергії у промислових масштабах на орбіті Землі. Листкові панелі з інноваційними компонентами успішно перетворили сонячну енергію на радіочастоти і передали на приймальний пристрій, який може бути розташований у будь-якій точці Землі.