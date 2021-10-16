Витривалі ноутбуки можна використовувати на відкритих просторах, виробництвах, будівництвах та в різних екстремальних сценаріях. Дизайн та характеристики пристроїв створені з урахуванням серйозних завдань.

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Чим особливі Latitude 5430 Rugged і Latitude 7330 Rugged Extreme

Новинки побудовані на процесорі Intel Core одинадцятого покоління (опціонально – з підтримкою vPro). В оснащення входить сенсорний дисплей, взаємодіяти з яким можна руками в рукавичках. Яскравість панелі досягає 1400 ніт, завдяки чому екран добре читається при сонячному світлі.

Пристрої обладнані адаптером бездротового зв'язку Wi-Fi 6E з підтримкою частотних діапазонів 2,4, 5 і 6 ГГц. Може бути також встановлений модуль 5G для підключення до стільникових мереж п'ятого покоління.



Dell почне продавати захищені ноутбуки в кінці 2021 року / Фото Dell

Стверджується, що при використанні двох акумуляторів з "гарячою" заміною час автономної роботи досягає майже 25 годин. Функція Express Charge Boost дозволяє зарядити батарею на 35% за 20 хвилин.

14-дюймова модель Latitude 5430 Rugged виконана відповідно до стандарту IP53. Ноутбук витримує падіння з висоти до 0,9 метра. Вага становить 1,97 кг.

Модифікація Latitude 7330 Rugged Extreme з 13-дюймовим дисплеєм має клас захисту IP65. Цьому пристрою не страшні падіння з 1,8-метрової висоти.

Новинки будуть поставлятися з операційною системою Windows 11. Продажі почнуться вже з 9 грудня – тоді стане відомою і ціна комп'ютерів.