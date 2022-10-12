Місцева диктатура визнала компанію Meta екстремістською і додала до списку терористів. Її соцмережі Facebook та Instagram були заблоковані, однак месенджера WhatsApp санкції не торкнулися – він і досі доступний без VPN. Разом із тим законом не передбачено жодної відповідальності за використання обох заборонених сервісів, а чиновники наголошують, що громадяни можуть не боятися продовжувати ними користуватися. Юридичні наслідки можуть спіткати лише за фінансову співпрацю з Meta.

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Повістка у WhatsApp

На сайті "9111", який називає себе юридичною соціальною мережею, з'явилась історія 29-річного жителя Москви, який раніше нібито служив на флоті.

До нього додому прийшли поліціянт, військовий та свідок, щоб вручити повістку, але чоловіка вдома не застали.

Тоді вони вирішили зробити відеодзвінок у WhatsApp.

Дільничний попросив забрати повістку, додавши, що сховатися від армії не вдасться, оскільки він уже "побачив його обличчя".

Повістка для 29-річного жителя Москви / Фото 9111

Аналогічні історії неодноразово зустрічались і в іншому місті, Темені. Там місцеве видання "72.ru" опублікувало великий матеріал, в якому розповіло історію жінки, яка отримала повістку у свій власний акаунт WhatsApp, виписану на ім'я її сина. При цьому лякають, що того оголосять у розшук, якщо він не з'явиться.

Сам військкомат заперечує "журналістам" російського видання, що займається розсилкою повісток через месенджери й називає подібні дії "шахрайськими".