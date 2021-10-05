Поточна версія ОС – це Android Open Source Project. Тобто версія програмного забезпечення для розробників. На смартфонах
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Android 12: коли чекати на смартфонах
Зазвичай компанія запускає оновлення до наступної версії Android разом з Open Source Project. Проте цього разу, судячи з усього, вирішили зачекати до виходу Pixel 6 та Pixel 6 Pro. За прогнозами, смартфони вийдуть ближче до кінця жовтня. Ймовірно, нова 12 версія стане доступна для користувачів разом ними.
- Традиційно, першими нову ОС отримають моделі Pixel – нові й старі.
- Що стосується інших компаній, то кожна з них оголошує про оновлення окремо, коли їхні варіації ОС з фірмовими оболонками будуть готові та протестовані.
- Першою після Google, згідно з офіційним оголошенням, буде компанія Realme. Вона анонсувала вихід своєї оболонки Realme UI 3.0, заснованої на Android 12, вже на 13 жовтня.
У примітках до Android 12 компанія Google визначає 162 уразливості безпеки в ряді компонентів:
- Android TV — 2;
- Android runtime — 4;
- Android Framework — 70;
- Library — 2;
- Media Framework — 21;
- System — 63.