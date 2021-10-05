Поточна версія ОС – це Android Open Source Project. Тобто версія програмного забезпечення для розробників. На смартфонах

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Android 12: коли чекати на смартфонах

Зазвичай компанія запускає оновлення до наступної версії Android разом з Open Source Project. Проте цього разу, судячи з усього, вирішили зачекати до виходу Pixel 6 та Pixel 6 Pro. За прогнозами, смартфони вийдуть ближче до кінця жовтня. Ймовірно, нова 12 версія стане доступна для користувачів разом ними.

Традиційно, першими нову ОС отримають моделі Pixel – нові й старі.

Що стосується інших компаній, то кожна з них оголошує про оновлення окремо, коли їхні варіації ОС з фірмовими оболонками будуть готові та протестовані.

Першою після Google, згідно з офіційним оголошенням, буде компанія Realme. Вона анонсувала вихід своєї оболонки Realme UI 3.0, заснованої на Android 12, вже на 13 жовтня.

У примітках до Android 12 компанія Google визначає 162 уразливості безпеки в ряді компонентів:

Android TV — 2;

Android runtime — 4;

Android Framework — 70;

Library — 2;

Media Framework — 21;

System — 63.

Нагадаємо, Android 12 принесе на смартфони користувачів масу нововведень, але найголовніше з них – це нове візуальне оформлення, яке, згідно з планом компанії, буде засновано на спільних з вебверсіями додатків принципах.