Вийшло перше велике оновлення Windows 11: власники процесорів AMD Ryzen будуть не у захваті

Компанія Microsoft у вівторок, 12 жовтня випустила перше кумулятивне оновлення для нової операційної системи Windows 11. За повідомленням порталу TechPowerUp, це оновлення лише погіршило ситуацію з високими затримками у роботі кеш-пам'яті 3-го рівня у процесорів AMD Ryzen, про які повідомлялося кілька днів тому.

Незабаром після релізу операційної системи Windows 11 компанії AMD та Microsoft виявили, що нова ОС погано оптимізована під процесори AMD Ryzen. Вона до трьох разів збільшує затримку в роботі кеш-пам'яті 3-го рівня, а новий планувальник ОС неправильно керує роботою механізму Collaborative Processor Performance Control (CPPC2) і не перенаправляє потоки на найшвидші ядра процесора для досягнення максимальної продуктивності. Все це призводить до зниження продуктивності як в робочих, так і ігрових додатках, аж до 15%.

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Портал TechPowerUp повідомляє, що у наявного в редакції Ryzen 7 2700X з типовою затримкою кеш-пам'яті L3 в 10 нс при переході на Windows 11 затримка в роботі L3-кеша збільшилася до 17 нс.

Після установки кумулятивного поновлення для Windows 11, яке Microsoft випустила 12 жовтня, затримка збільшилася майже вдвічі –

Раніше йшлося про те, що AMD разом з Microsoft розробляють оновлення, які повинні розв'язати проблеми повільної кеш-пам'яті 3-го рівня у процесорів Ryzen в середовищі Windows 11, а також налагодити роботу механізму CPPC2.

13 жовтня AMD повідомила, що патч, який виправляє помилки у роботі CPPC2, вийде 21 жовтня . Однак деякі користувачі можуть отримати його раніше. Деталі не вказуються, але, судячи з усього, під цими користувачами компанія має на увазі своїх корпоративних клієнтів.

. Однак деякі користувачі можуть отримати його раніше. Деталі не вказуються, але, судячи з усього, під цими користувачами компанія має на увазі своїх корпоративних клієнтів. Оновлення, яке розв'яже проблему із затримкою L3-кеша процесорів Ryzen, стане доступним через функцію "Оновлення Windows" 19 жовтня.

Чому AMD зацікавлена у швидкому розв'язанні проблеми

Якщо чутки про близький анонс процесорів Intel Core 12-го покоління у кінці жовтня вірні, то AMD залишається зовсім небагато часу, щоб виправити зазначені проблеми.

Оглядачам доведеться використовувати операційну систему Windows 11 для тестування процесорів Alder Lake, оскільки нова ОС оптимізована для роботи з гібридною архітектурою нових чіпів Intel.

У цьому випадку на Windows 11 також будуть проводитися повторні порівняльні тести процесорів AMD Ryzen, що може позначитися на об'єктивності їх результатів. AMD необхідно якомога швидше надати оглядачам необхідні оновлення.