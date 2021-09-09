Вийшла остання тестова версія Android 12, а з нею стали відомі перші подробиці наступної ОС

Google завершує підготовку оновлення Android, яке вийде через кілька тижнів. Точна дата ще не відома, але вже з'явились натяки на наступну версію ОС, Такого компанія не робила з часів випуску восьмої версії.

Це вже п'ята тестова версія операційної системи для пристроїв Pixel. Вона має статус передрелізної – release candidate. Спробувати нову ОС можна зареєструвавшись в програмі тестування Android Beta. Однак варто пам'ятати, що такі бетаверсії зазвичай мають багато помилок та багів.

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Що після Android 12

Якщо ви вже берете участь у тестуванні, смартфон надішле вам сповіщення про можливість оновлення.

Також можна перевірити наявність оновлень у налаштуваннях пристрою: розділ "Система" – "Оновлення системи".

Розмір файлу завантаження залежить від того, який смартфон у користувача.

Тим часом у коді оновлення знайшли згадки наступної версії ОС. І це буде не Android 13 під кодовим іменем Tiramisu, як можна було б подумати, а Android 12.1. У 2017 році компанія Google випустила Android 8 Oreo, а дещо пізніше 8.1. Це була проміжна версія операційної системи з деякими доповненнями. Схоже, цього разу вирішили зробити так само.

Свідчення про це виявили у коді розробники ресурсу XDA Developers. Річ у тім, що майже щоразу за 13 років історії Android, рівень API (набору інструментів для сторонніх програм) зростає разом зі зростанням версії ОС. Так, Android 12 має API 31, а Android 13, як уже відомо, матиме API 33. Разом з тим у файлах поточної версії знайшли згадку, що API 32 отримає невідома версія sc-v2.

Що ж таке "sc"? Кожній своїй операційній системі Google присвоює оригінальне ім'я – назву якихось солодощів. Android 12 отримав назву Snow Cone – фруктовий лід у ріжку. Відповідно, v2 означає, що Snow Cone отримає версію 2.

Жодних даних про дату імовірного випуску версії 12.1, зрозуміло, немає.