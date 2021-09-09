Вийшла остання тестова версія Android 12, а з нею стали відомі перші подробиці наступної ОС
Джерело:9to5Google
Google завершує підготовку оновлення Android, яке вийде через кілька тижнів. Точна дата ще не відома, але вже з'явились натяки на наступну версію ОС, Такого компанія не робила з часів випуску восьмої версії.
Це вже п'ята тестова версія операційної системи для пристроїв Pixel. Вона має статус передрелізної – release candidate. Спробувати нову ОС можна зареєструвавшись в програмі тестування Android Beta. Однак варто пам'ятати, що такі бетаверсії зазвичай мають багато помилок та багів.
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Що після Android 12
- Якщо ви вже берете участь у тестуванні, смартфон надішле вам сповіщення про можливість оновлення.
- Також можна перевірити наявність оновлень у налаштуваннях пристрою: розділ "Система" – "Оновлення системи".
- Розмір файлу завантаження залежить від того, який смартфон у користувача.
Тим часом у коді оновлення знайшли згадки наступної версії ОС. І це буде не Android 13 під кодовим іменем Tiramisu, як можна було б подумати, а Android 12.1. У 2017 році компанія Google випустила Android 8 Oreo, а дещо пізніше 8.1. Це була проміжна версія операційної системи з деякими доповненнями. Схоже, цього разу вирішили зробити так само.
Свідчення про це виявили у коді розробники ресурсу XDA Developers. Річ у тім, що майже щоразу за 13 років історії Android, рівень API (набору інструментів для сторонніх програм) зростає разом зі зростанням версії ОС. Так, Android 12 має API 31, а Android 13, як уже відомо, матиме API 33. Разом з тим у файлах поточної версії знайшли згадку, що API 32 отримає невідома версія sc-v2.
Що ж таке "sc"? Кожній своїй операційній системі Google присвоює оригінальне ім'я – назву якихось солодощів. Android 12 отримав назву Snow Cone – фруктовий лід у ріжку. Відповідно, v2 означає, що Snow Cone отримає версію 2.
Жодних даних про дату імовірного випуску версії 12.1, зрозуміло, немає.