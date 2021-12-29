Вийшла MIUI 13: що нового в оболонці Xiaomi, хто отримав її першим і графік поширення

29 грудня 2021 , 13:33
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Джерело:

24 канал

28 грудня Xiaomi провела презентацію, на якій показала нові смартфони, годинники, аналог Chromecast та інше. Про пристрої ми розповімо пізніше, а зараз говоримо про найочікуваніше — оболонку MIUI 13.

Відсьогодні встановити бета-версію MIUI 13 можна на смартфони Mi Mi 4, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5g, Redmi K40 Pro і Redmi K40. У січні цим і деяким іншим пристроям стане доступна стабільна збірка цього апдейта.

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Що нового в MIUI 13

  • Новий шрифт системи MiSans з оптимізацією під різні розміри.
  • Оновлений домашній екран, іконки, шпалери, Центр управління, віджети та анімація.
  • Можливість збільшення оперативної пам'яті за рахунок виділення місця в накопичувачі.
  • Використання мотивів дизайну Material, розробленої компанією Google.
  • Технологія Focus Computing 2.0 виділяє додаткові ресурси часто використовуваним додаткам.
  • Технологія MIUI Family для управління різними продуктами екосистеми Xiaomi.
  • Технологія Mi Magic Center для передачі контенту з одного пристрою Xiaomi на інший (наприклад, зі смартфона на телевізор).
  • Краща плавність і вища швидкість роботи інтерфейсу.
  • Оптимізація енергоспоживання.
  • Версія MIUI 13 для планшетів з адаптацією системного інтерфейсу і додатків під великі екрани.


Віджети в новій MIUI 13 / Фото Xiaomi

Коли MIUI 13 добереться на інші смартфони

Наступна інформація надходить не з офіційних джерел. Її опублікували в мережі інсайдери. Однак, судячи з того, що вони правильно назвали смартфони, які отримали оболонку першими, ця інформація може виявитись правдивою.

MIUI 13 буде спочатку встановлена на флагманські смартфони лінійки Xiaomi 12, а потім почне випускатися "хвилями" — спочатку для свіжих флагманських пристроїв, а потім і для апаратів минулих років.

Перша хвиля (січень і лютий):

  • Redmi K40 Gaming
  • Redmi K30S Ultra
  • Redmi Note 10 Pro 5G
  • Xiaomi CIVI
  • Mi 10S
  • Mi 10
  • Mi 10 Pro
  • Mi 10 Ultra
  • Mi 11i
  • Mi 11X Pro
  • Mi 11X
  • Mi 11 Lite
  • Mi 11 Lite 5G
  • Mi 10T
  • Mi 10T Pro
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K30 Pro Zoom
  • Redmi K30 4G
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30i 5G
  • Redmi K30 5G Speed Edition
  • Redmi K30S Ultra
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro
  • Poco F2 Pro
  • Poco F3
  • Poco F3 GT
  • Poco X3 Pro
  • Poco X3 GT

Друга хвиля (березень, квітень і травень):

  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Mi 10 Lite
  • Mi 10 Lite Zoom
  • Mi 10i
  • Mi 10T Lite
  • Xiaomi Pad 5
  • Xiaomi Pad 5 Pro
  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G
  • Redmi 10
  • Redmi 10 Prime
  • Redmi Note 10
  • Redmi Note 10S
  • Redmi Note 10 (Китай)
  • Redmi Note 10 5G (глобальна версія)
  • Redmi Note 10T (Індія)
  • Redmi Note 10T (Росія)
  • Redmi Note 11 (Китай)
  • Redmi Note 11T (Індія)
  • Redmi Note 11 JE (Японія)
  • Redmi Note 11 Pro (Китай)
  • Redmi Note 11 Pro+ (Китай)
  • Poco M4 Pro 5G
  • Poco X2

Третя хвиля (травень і пізніше):

  • Redmi K30 Ultra
  • Redmi K20
  • Redmi K20 (Індія)
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi K20 Pro (Індія)
  • Redmi K20 Pro Premium Edition
  • Mi 9
  • Mi 9 SE
  • Mi 9 Lite
  • Mi 9 Pro 5G
  • Mi 9T
  • Mi 9T Pro
  • Mi CC 9
  • Mi CC 9 Pro
  • Mi Note 10
  • Mi Note 10 Pro
  • Mi Note 10 Lite
  • Redmi Note 8 2021
  • Redmi Note 9 4G
  • Redmi Note 9 5G
  • Redmi Note 9T 5G
  • Redmi Note 9S
  • Redmi Note 9 Pro (Індія)
  • Redmi Note 9 Pro (глобальна версія)
  • Redmi Note 9 Pro 5G (Китай)
  • Redmi Note 9 Pro Max
  • Redmi Note 10 JE (Японія)
  • Redmi Note 10 Lite (Індія)
  • Redmi Note 10 Pro (Індія)
  • Redmi Note 10 Pro Max (Індія)
  • Redmi Note 10 Pro (глобальна версія)
  • Redmi 9A
  • Redmi 9AT
  • Redmi 9i
  • Redmi 9A Sport
  • Redmi 9i Sport
  • Redmi 9C
  • Redmi 9C NFC
  • Redmi 9 (Індія)
  • Redmi 9 Activ (Індія)
  • Redmi 9 Prime
  • Redmi 9
  • Redmi 10X 4G
  • Redmi 9T
  • Redmi 9 Power
  • Redmi 10X 5G
  • Redmi 10X Pro
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8T
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 9
  • Poco X3 (Індія)
  • Poco X3 NFC
  • Poco M3
  • Poco M2 Pro
  • Poco M3 Pro 5G
  • Poco M2
  • Poco M2 Reloaded
  • Poco C3
  • Poco C31
  • Xiaomi Mix Fold
Зверніть увагу! Більшість моделей отримають MIUI 13 на базі Android 12, однак деякі залишаться на Android 11 – судячи з усього, старі моделі, залізо яких уже не дозволяє підтримувати стабільну роботу нової ОС. Крім того, терміни виходу MIUI 13 будуть залежати й від країни.
Автор: Олександр Гайдамашко