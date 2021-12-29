Вийшла MIUI 13: що нового в оболонці Xiaomi, хто отримав її першим і графік поширення

28 грудня Xiaomi провела презентацію, на якій показала нові смартфони, годинники, аналог Chromecast та інше. Про пристрої ми розповімо пізніше, а зараз говоримо про найочікуваніше — оболонку MIUI 13.

Відсьогодні встановити бета-версію MIUI 13 можна на смартфони Mi Mi 4, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5g, Redmi K40 Pro і Redmi K40. У січні цим і деяким іншим пристроям стане доступна стабільна збірка цього апдейта.

Цікаво Даруй святково: з нагоди зимових свят Samsung пропонує вигідні умови на телевізори й проєктори

Що нового в MIUI 13

Новий шрифт системи MiSans з оптимізацією під різні розміри.

Оновлений домашній екран, іконки, шпалери, Центр управління, віджети та анімація.

Можливість збільшення оперативної пам'яті за рахунок виділення місця в накопичувачі.

Використання мотивів дизайну Material, розробленої компанією Google.

Технологія Focus Computing 2.0 виділяє додаткові ресурси часто використовуваним додаткам.

Технологія MIUI Family для управління різними продуктами екосистеми Xiaomi.

Технологія Mi Magic Center для передачі контенту з одного пристрою Xiaomi на інший (наприклад, зі смартфона на телевізор).

Краща плавність і вища швидкість роботи інтерфейсу.

Оптимізація енергоспоживання.

Версія MIUI 13 для планшетів з адаптацією системного інтерфейсу і додатків під великі екрани.



Віджети в новій MIUI 13 / Фото Xiaomi

Коли MIUI 13 добереться на інші смартфони

Наступна інформація надходить не з офіційних джерел. Її опублікували в мережі інсайдери. Однак, судячи з того, що вони правильно назвали смартфони, які отримали оболонку першими, ця інформація може виявитись правдивою.

MIUI 13 буде спочатку встановлена на флагманські смартфони лінійки Xiaomi 12, а потім почне випускатися "хвилями" — спочатку для свіжих флагманських пристроїв, а потім і для апаратів минулих років.

Перша хвиля (січень і лютий):

Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi Note 10 Pro 5G

Xiaomi CIVI

Mi 10S

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Mi 11 Lite

Mi 11 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Pro

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 4G

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Speed Edition

Redmi K30S Ultra

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Poco F2 Pro

Poco F3

Poco F3 GT

Poco X3 Pro

Poco X3 GT

Друга хвиля (березень, квітень і травень):

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Mi 10 Lite

Mi 10 Lite Zoom

Mi 10i

Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 (Китай)

Redmi Note 10 5G (глобальна версія)

Redmi Note 10T (Індія)

Redmi Note 10T (Росія)

Redmi Note 11 (Китай)

Redmi Note 11T (Індія)

Redmi Note 11 JE (Японія)

Redmi Note 11 Pro (Китай)

Redmi Note 11 Pro+ (Китай)

Poco M4 Pro 5G

Poco X2

Третя хвиля (травень і пізніше):

Redmi K30 Ultra

Redmi K20

Redmi K20 (Індія)

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro (Індія)

Redmi K20 Pro Premium Edition

Mi 9

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi CC 9

Mi CC 9 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Redmi Note 8 2021

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro (Індія)

Redmi Note 9 Pro (глобальна версія)

Redmi Note 9 Pro 5G (Китай)

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 10 JE (Японія)

Redmi Note 10 Lite (Індія)

Redmi Note 10 Pro (Індія)

Redmi Note 10 Pro Max (Індія)

Redmi Note 10 Pro (глобальна версія)

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9A Sport

Redmi 9i Sport

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (Індія)

Redmi 9 Activ (Індія)

Redmi 9 Prime

Redmi 9

Redmi 10X 4G

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

Poco X3 (Індія)

Poco X3 NFC

Poco M3

Poco M2 Pro

Poco M3 Pro 5G

Poco M2

Poco M2 Reloaded

Poco C3

Poco C31

Xiaomi Mix Fold

Більшість моделей отримають MIUI 13 на базі Android 12, однак деякі залишаться на Android 11 – судячи з усього, старі моделі, залізо яких уже не дозволяє підтримувати стабільну роботу нової ОС. Крім того, терміни виходу MIUI 13 будуть залежати й від країни.