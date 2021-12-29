Вийшла MIUI 13: що нового в оболонці Xiaomi, хто отримав її першим і графік поширення
Джерело:24 канал
28 грудня Xiaomi провела презентацію, на якій показала нові смартфони, годинники, аналог Chromecast та інше. Про пристрої ми розповімо пізніше, а зараз говоримо про найочікуваніше — оболонку MIUI 13.
Відсьогодні встановити бета-версію MIUI 13 можна на смартфони Mi Mi 4, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5g, Redmi K40 Pro і Redmi K40. У січні цим і деяким іншим пристроям стане доступна стабільна збірка цього апдейта.
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Що нового в MIUI 13
- Новий шрифт системи MiSans з оптимізацією під різні розміри.
- Оновлений домашній екран, іконки, шпалери, Центр управління, віджети та анімація.
- Можливість збільшення оперативної пам'яті за рахунок виділення місця в накопичувачі.
- Використання мотивів дизайну Material, розробленої компанією Google.
- Технологія Focus Computing 2.0 виділяє додаткові ресурси часто використовуваним додаткам.
- Технологія MIUI Family для управління різними продуктами екосистеми Xiaomi.
- Технологія Mi Magic Center для передачі контенту з одного пристрою Xiaomi на інший (наприклад, зі смартфона на телевізор).
- Краща плавність і вища швидкість роботи інтерфейсу.
- Оптимізація енергоспоживання.
- Версія MIUI 13 для планшетів з адаптацією системного інтерфейсу і додатків під великі екрани.
Віджети в новій MIUI 13 / Фото Xiaomi
Коли MIUI 13 добереться на інші смартфони
Наступна інформація надходить не з офіційних джерел. Її опублікували в мережі інсайдери. Однак, судячи з того, що вони правильно назвали смартфони, які отримали оболонку першими, ця інформація може виявитись правдивою.
MIUI 13 буде спочатку встановлена на флагманські смартфони лінійки Xiaomi 12, а потім почне випускатися "хвилями" — спочатку для свіжих флагманських пристроїв, а потім і для апаратів минулих років.
Перша хвиля (січень і лютий):
- Redmi K40 Gaming
- Redmi K30S Ultra
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Xiaomi CIVI
- Mi 10S
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 11i
- Mi 11X Pro
- Mi 11X
- Mi 11 Lite
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi K30 4G
- Redmi K30 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30 5G Speed Edition
- Redmi K30S Ultra
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Poco F2 Pro
- Poco F3
- Poco F3 GT
- Poco X3 Pro
- Poco X3 GT
Друга хвиля (березень, квітень і травень):
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Mi 10 Lite
- Mi 10 Lite Zoom
- Mi 10i
- Mi 10T Lite
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Redmi 10
- Redmi 10 Prime
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 (Китай)
- Redmi Note 10 5G (глобальна версія)
- Redmi Note 10T (Індія)
- Redmi Note 10T (Росія)
- Redmi Note 11 (Китай)
- Redmi Note 11T (Індія)
- Redmi Note 11 JE (Японія)
- Redmi Note 11 Pro (Китай)
- Redmi Note 11 Pro+ (Китай)
- Poco M4 Pro 5G
- Poco X2
Третя хвиля (травень і пізніше):
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K20
- Redmi K20 (Індія)
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Pro (Індія)
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- Mi 9
- Mi 9 SE
- Mi 9 Lite
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9T
- Mi 9T Pro
- Mi CC 9
- Mi CC 9 Pro
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Pro
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 8 2021
- Redmi Note 9 4G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9T 5G
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro (Індія)
- Redmi Note 9 Pro (глобальна версія)
- Redmi Note 9 Pro 5G (Китай)
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 10 JE (Японія)
- Redmi Note 10 Lite (Індія)
- Redmi Note 10 Pro (Індія)
- Redmi Note 10 Pro Max (Індія)
- Redmi Note 10 Pro (глобальна версія)
- Redmi 9A
- Redmi 9AT
- Redmi 9i
- Redmi 9A Sport
- Redmi 9i Sport
- Redmi 9C
- Redmi 9C NFC
- Redmi 9 (Індія)
- Redmi 9 Activ (Індія)
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9
- Redmi 10X 4G
- Redmi 9T
- Redmi 9 Power
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9
- Poco X3 (Індія)
- Poco X3 NFC
- Poco M3
- Poco M2 Pro
- Poco M3 Pro 5G
- Poco M2
- Poco M2 Reloaded
- Poco C3
- Poco C31
- Xiaomi Mix Fold