Уся наша галактика постійно пульсує і причина цього явища дуже незвична

Ви не можете цього побачити або відчути, але Молочний Шлях, де живе наша Сонячна система, пульсує. Виглядає це приблизно, як ставок в який кинули камінь. Тільки в цьому випадку ставком є наша рідна галактика, а каменем – сусідня карликова галактика Стрільця, розміром з 400 мільйонів Сонць.

Але не варто боятися, адже пульсація не може нам зашкодити і насправді згідно з новим дослідженням, опублікованим в журналі Королівського астрономічного товариства, це навіть корисно для нас. Виявляється, це давнє коливання може "розповісти" нам багато чого цікавого про часто хаотичну історію нашої галактики.

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Безлад у домі

Важливо, що галактичне "зіткнення скелі зі ставком", про яке кажуть вчені, сталося еони тому (періоди, які об'єднують кілька ер). Все, що астрономи бачать зараз, є результатом вікових космічних зіткнень. Але з огляду на це, якщо ми не можемо побачити або відчути залишкову пульсацію, звідки ми знаємо, що вона є?

Для вивчення космічного коливання міжнародна команда дослідників використовувала дані космічної обсерваторії Gaia Європейського космічного агентства для вивчення рухів понад 20 мільйонів зірок Молочного Шляху, відстежуючи і порівнюючи їхні позиції. За допомогою процесу "галактичної сейсмології" вони змоделювали пульсації, а також ймовірний час зіткнення Стрільця, про яке йдеться, яке, на їхню думку, відбулося сотні мільйонів років тому.

Ми бачимо, що ці зірки коливаються і рухаються вгору і вниз з різною швидкістю,

– пояснив співавтор Пол Макміллан, астроном зі шведського Лундського університету.

Галактичне зіткнення

Хоча попередні дослідження дійшли висновку, що наша галактика дійсно пульсує, це дослідження, як пояснює Live Science, вперше показало, що пульсації проходять через найвіддаленіші її ділянки – ознака того, що в той час наш порівняно невеликий сусід був насправді набагато більшим, ніж сьогодні.

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Це дослідження також підтверджує гіпотезу про те, що галактики Молочний Шлях і Стрілець насправді врізалися одна в одну не один раз, а багато разів протягом історії нашого Всесвіту. І, зрештою, воно пропонує новий, захоплюючий погляд на початок нашої рідної галактики і її сусідів. Вивчаючи зіткнення в минулому, ми можемо сподіватися, що зможемо зрозуміти події, які, ймовірно, відбудуться в майбутньому.