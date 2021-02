Дослідники виявили планетну систему, де центральна зірка і планети обертаються в різні боки

Ми звикли до того, що у планетарних системах планети обертаються навколо зірки у тому ж напрямку, що й сама зірка. Як приклад можна навести нашу Сонячну систему – материнська зірка обертається в одному напрямку з орбітами планет. Однак тепер стало зрозуміло, що це правило працює далеко не завжди.

Вчені Марія Хьорт і Саймон Альбрехт з Орхуського університету, що в Данії, поділилися результатами спостереження за зоряною системою K2-290, у якій розташовується цілих три зірки з двома планетами, які обертаються навколо головної зірки – K2-290A.

Особливості зоряної системи K2-290

Виявилося, що ця зірка обертається з нахилом 124 градуси відносно екліптики у протилежному щодо планет напрямку. Напередодні вчені опублікували своє дослідження в журналі "Proceedings of the National Academy of Sciences", в якому вони зазначають, що причиною виникнення подібної аномалії може бути гравітаційний вплив двох інших прилеглих зірок. Дивним при цьому залишається той факт, що обидві планети обертаються навколо зірки в одному напрямку.



Подвійна зоряна система в уявленні художника / Фото Wikipedia

Дане відкриття є унікальним у зоряній кінематиці – науці, що вивчає формування руху зірок. Варто відзначити, що в K2-290 знаходиться так звана подвійна зірка.