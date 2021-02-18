Виявлено перший шкідливий софт, призначений для Mac на процесорі Apple M1

Незалежний дослідник питань цифрової безпеки Патрік Уорлд виявив перше в історії шкідливе програмне забезпечення, призначене для пристроїв з ARM-процесором Apple M1. З ним працюють нові моделі MacBook Air, MacBook Pro і Mac mini.

Шкідливе ПЗ для Apple M1 називається GoSearch22.app. Спочатку його створили для використання в системах Mac на базі x86-сумісних процесорів Intel, проте розробники шкідливого додатка переписали його код під нову платформу компанії Apple.

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Яка ціль нового вірусу

Дослідник повідомляє, що вірус пов'язаний з рекламним ПЗ Pirrit, яке дозволяє зловмисникам показувати більше реклами на пристроях користувачів, а також збирати дані браузера.

У звіті експерта повідомляється, що антивірусні програми, які раніше легко визначали шкідливий код програми на комп'ютерах Mac на базі процесорів Intel, не змогли його виявити на системах з чіпами Apple M1. Судячи з усього, інформації про нову версію ще немає в базах даних антивірусів.

Наразі виявлена тільки одна з перших модифікацій GoSearch22.app, яка не несе серйозного збитку для користувачів. Однак вже очевидно, що зловмисники навчилися створювати нативне шкідливе ПЗ для пристроїв з Apple M1.

Невідомо, яка кількість пристроїв Apple Mac заражена рекламним софтом. Як вказує ресурс Tom's Hardware, що посилається на дані аналітиків TrendForce, на січень поточного року частка комп'ютерів Mac на базі Apple M1 становила близько 0,8 відсотка від загального числа ПК.