Астрономи зареєстрували найвіддаленіший об'єкт у Сонячній системі

Дослідники зафіксували новий найвіддаленіший з виявлених космічних об'єкт у Сонячній системі. Це мала планета 2018 AG37, яка раніше отримала прізвисько "FarFarOut". Вперше космічне тіло виявили у 2018 році, але лише зараз планетологи змогли простежити за ним у телескопи і занести до реєстру як мешканця нашої зоряної системи.

Інформація про об'єкт 2018 AG37 з'явилася у електронному проспекті Центру малих планет. Мала планета "FarFarOut" має витягнуту орбіту, наближається до Сонця на відстань 25 астрономічних одиниць і віддаляється від нього на 175 а.о.

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Чим особлива планета "FarFarOut"

Подібна траєкторія веде до того, що один рік на "FarFarOut" приблизно відповідає 1000 років на Землі. Розміри у 2018 AG37 невеликі. Судячи з яскравості відбитого сонячного світла, діаметр цього космічного тіла становить близько 400 км (для порівняння, діаметр Місяця – 3474 км). Поки вчені припускають, що це світ льоду і каменю, але спостереження за ним ще тривають.

Відкриття 2018 AG37

Вперше "FarFarOut" було виявлено телескопом "Субару" на Гаваях, а спостереження, які підтвердили статус об'єкта який належить нашій системі, отримані завдяки телескопам "Джеміні-Північ" і "Магеллановий". "FarFarOut" перетинає орбіту Нептуна і підлягає сильному гравітаційному впливу від цієї планети. Тим часом, спостереження за об'єктами на околиці Сонячної системи мають важливе значення.

Дев'ята планета?

Близько п'яти років тому виявлені непрямі свідчення того, що у нашій системі є масивна дев'ята планета, яку поки не змогли побачити в телескопи. Вплив цієї "планети Х" на карликові тіла за орбітою Нептуна можуть допомогти виявити винуватицю, але для цього поки не вистачає даних.

Інші важливі космічні відкриття

Планета придатна для життя

Астрономи NASA виявили планету з наявними ознаками придатності для життя у найближчій до нас системі Альфа Центавра (4,37 світлових роки від нас). Ще неназвана планета наразі мало досліджена, але судячи з отриманих даних, вона може бути розміром з Нептун. Якщо на цій планеті і є життя, то, швидше за все, це мікроби у хмарах.Раніше фахівці NASA наголосили, що дослідникам варто шукати життя на забруднених планетах. Мається на увазі, що форми життя можуть бути потенційно присутніми на тих планетах, де спостерігається атмосферне забруднення.

Чому Бетельгейзе пульсує

Схоже вчені таки зрозуміли, чим спричинена різка зміна світіння зірки Бетельгейзе, яку багато хто вже встиг записати у космічні небіжчики. Виявилося, що причиною різкого падіння світіння зірки могла бути пилова хмара, яка тимчасово закрила зірку. Разом з тим вчені дещо уточнили розміри зірки і зазначили, що найближчим часом (у людському вимірі) смерть зірці не загрожує.