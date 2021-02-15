Астрономи зареєстрували найвіддаленіший об'єкт у Сонячній системі
Дослідники зафіксували новий найвіддаленіший з виявлених космічних об'єкт у Сонячній системі. Це мала планета 2018 AG37, яка раніше отримала прізвисько "FarFarOut". Вперше космічне тіло виявили у 2018 році, але лише зараз планетологи змогли простежити за ним у телескопи і занести до реєстру як мешканця нашої зоряної системи.
Джерело:24 канал
Інформація про об'єкт 2018 AG37 з'явилася у електронному проспекті Центру малих планет. Мала планета "FarFarOut" має витягнуту орбіту, наближається до Сонця на відстань 25 астрономічних одиниць і віддаляється від нього на 175 а.о.
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Чим особлива планета "FarFarOut"
Подібна траєкторія веде до того, що один рік на "FarFarOut" приблизно відповідає 1000 років на Землі. Розміри у 2018 AG37 невеликі. Судячи з яскравості відбитого сонячного світла, діаметр цього космічного тіла становить близько 400 км (для порівняння, діаметр Місяця – 3474 км). Поки вчені припускають, що це світ льоду і каменю, але спостереження за ним ще тривають.
- Відкриття 2018 AG37
Вперше "FarFarOut" було виявлено телескопом "Субару" на Гаваях, а спостереження, які підтвердили статус об'єкта який належить нашій системі, отримані завдяки телескопам "Джеміні-Північ" і "Магеллановий". "FarFarOut" перетинає орбіту Нептуна і підлягає сильному гравітаційному впливу від цієї планети. Тим часом, спостереження за об'єктами на околиці Сонячної системи мають важливе значення.
- Дев'ята планета?
Близько п'яти років тому виявлені непрямі свідчення того, що у нашій системі є масивна дев'ята планета, яку поки не змогли побачити в телескопи. Вплив цієї "планети Х" на карликові тіла за орбітою Нептуна можуть допомогти виявити винуватицю, але для цього поки не вистачає даних.
Інші важливі космічні відкриття
- Планета придатна для життя
Астрономи NASA виявили планету з наявними ознаками придатності для життя у найближчій до нас системі Альфа Центавра (4,37 світлових роки від нас). Ще неназвана планета наразі мало досліджена, але судячи з отриманих даних, вона може бути розміром з Нептун. Якщо на цій планеті і є життя, то, швидше за все, це мікроби у хмарах.Раніше фахівці NASA наголосили, що дослідникам варто шукати життя на забруднених планетах. Мається на увазі, що форми життя можуть бути потенційно присутніми на тих планетах, де спостерігається атмосферне забруднення.
- Чому Бетельгейзе пульсує
Схоже вчені таки зрозуміли, чим спричинена різка зміна світіння зірки Бетельгейзе, яку багато хто вже встиг записати у космічні небіжчики. Виявилося, що причиною різкого падіння світіння зірки могла бути пилова хмара, яка тимчасово закрила зірку. Разом з тим вчені дещо уточнили розміри зірки і зазначили, що найближчим часом (у людському вимірі) смерть зірці не загрожує.
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