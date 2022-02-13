Виявлений транспортабельний туалет доби Римської імперії

Годі уявити своє життя без зручного санвузла. У римлян було трішки складніше з цим питанням. Але, як свідчать дослідження, вони змогли "викрутитися" із ситуації.

Якщо "природа кличе" вночі, то у нас проблем з цим не виникає: встали з ліжка, увімкнули світло чи підсвітили шлях до санвузла телефоном. Але, наприклад, у V столітті нашої ери римляни ще не мали портативних ліхтариків чи смартфонів, а тому, скажімо так, оперативно використати джерело світла не вийшло б. Це означає, що шлях до домашнього туалету у пітьмі міг бути трішки проблемний. Вихід, звісно, знайшли – нічні горщики. Але ми дізналися про це лише зараз.

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Римський нічний горщик V століття нашої ери / Фото Journal of Archaeological Science Reports

Детальніше про дослідження

Конічні горщики (такі, як на зображенні вище) були відомі історикам давно. Але їх вважали в більшості звичайними посудинами для зберігання продуктів, рідин чи інших речей. Ідея, що ці горщики можуть використовуватися як туалет з'явилася тоді, коли їх виявили у римському громадському туалеті. І все ж не існувало доказів, які б точно визначали "роль" конічного горщика.

Тому археологи Кембридзького університету вирішили детальніше дослідити це питання. Для цього вони взяли горщик, який виявили на римській віллі у Сицилії. Посудина датується V століттям нашої ери. Всередині керамічного горщика був виявлений "твердий матеріал". Що ж це може бути? Саме те, про що ви подумали.

Дослідження показало, що на дні горщика повно яєць волосоголовця людського – це нематода з родини Trichuridae. Простіше кажучи – виявили яйця глистів, які були відкладені 1 500 років тому. Й відклав їх волосоголовець, звісно, у людські фекалії, які в силу природних причин опинилися у посудині. Це доводить, що це був саме нічний горщик, говорять дослідники. Ймовірно, він ставився під спеціальний стілець з вирізом, на який сідав "користувач".

Що ж, тепер науковці, впевнившись у вірності метода, можуть взяти зразки з інших подібних горщиків для дослідження. Це дозволить сказати, чи такі конічні посудини використовувалися виключно як зручний транспортабельний туалет, чи у них були й інші "ролі".