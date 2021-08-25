Група Атіри – це астероїди, орбіта яких повністю лежить в межах орбіти Землі. Один з таких астероїдів, 2021 PH27, виявився найшвидшим у Сонячній системі. Маючи доволі нестабільну витягнуту орбіту, космічне тіло робить один оберт навколо Сонця всього за 113 днів.

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Рух астероїда 2021 PH27​ навколо Сонця: дивитись відео онлайн

Детальніше про відкриття

Астероїд 2021 PH27 було виявлено доктором Скоттом Шепардом з Інституту Карнегі на знімках, зроблених астрономами Браунського університету Яном Делл'Антоніо та Шенмінгом Фу 13 серпня 2021 року. Його діаметр становить близько 1 кілометра.

Рухаючись витягнутою орбітою, 2021 PH27 перетинає орбіти Венери та Меркурія, наближаючись до Сонця на екстремально близьку відстань – близько 20 мільйонів кілометрів. У цей момент поверхня астероїда розігрівається до 480 градусів за Цельсієм.

Вчені вважають, що космічне тіло походить з Головного поясу астероїдів між орбітами Марса та Юпітера. Та з поки невідомих причин 2021 PH27 був витіснений з початкової орбіти та змістився ближче до Сонця. Тут гравітація внутрішніх планет сформувала його сьогоднішню орбіту.

Також вчені припускають, що космічне тіло може бути кометою, яка втратила свої леткі речовини.

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Ілюстрація орбіти астероїда 2021 PH27 / Фото Sci-news

Чи дійсно 2021 PH27 – найшвидше тіло Сонячної системи?

Ні, адже Меркурій, маючи не таку витягнуту орбіту, здійснює один оберт навколо Сонця за 88 днів. 2021 PH27 поступається лише йому. Та серед малих тіл астероїд дійсно найшвидший.

Також слід вважати, що міжзоряні об'єкти можуть бути швидшими за "наш" астероїд.

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Яке майбутнє у 2021 PH27?

Важко сказати, адже інформації про тіло поки мало. Слід враховувати екстремально витягнуту орбіту, перетин орбіт двох планет та зближення із Сонцем.

Вчені припускають, що, ймовірно, через кілька мільйонів років астероїд або вріжеться в котрусь із планет (Венера або Меркурій), або у Сонце.

Також не виключена можливість руйнування астероїда гравітацією Сонця та розпад його на уламки.

Цілком можливо, що 2021 PH27 взагалі буде викинутий з теперішньої орбіти гравітацією планет.

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