Виявлені прадавні соціальні зв'язки у "колисці людства"

Африка – велетенський континент, який є "колискою людства", адже саме там виникли Homo sapiens. Звісно, що там постійно існували соціокультурні зв'язки між народами.

"Колиска людства" напрочуд погано досліджена, хоча континент й має разючу, яскраву та багату історію. Це пояснюється як велетенськими масштабами, так й нестабільною політичною ситуацією у деяких країнах. Тому дослідження йдуть повільно та "зі скрипом".

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Ділянки, які досліджувалися та знахідки, які там виявили / Фото Nature

Детальніше про соціокультурні зв'язки в Африці

Науковці, проводячи численні розкопки на території Африки, виявляли незвичні намистини, зроблені зі шкаралупи яєць страусів. Ці знахідки, як говорять автори дослідження, демонструють нам масштабну міжкультурну взаємодію на континенті 50 тисяч років тому.

Намисто зі шкаралупи яєць страуса – це один із найстародавніших прикладів повністю виготовлених прикрас (інші прикраси потрапляють до нас фрагментованими).

Кожна окрема група виготовляла намисто самостійно, надаючи йому свого неповторного стилю. Тому ці артефакти – ідеальні знахідки, які дають можливість зрозуміти масштаб міжплемінних зв'язків і часи, коли люди ще не підкорили світ. Дослідники збирали зразки доісторичних аксесуарів понад 10 років, щоб тепер презентувати результати у дослідженні.

Вивчивши стилістику та характеристику самої шкаралупи, науковці змогли багато дізнатися про минуле. Наприклад, виявилося, що у проміжок 50 – 33 тисячі років тому жителі східної та південної Африки використовували дуже подібне намисто. Це свідчить про наявність соціокультурної мережі, протяжністю близько 3 тисяч кілометрів. Цей період історії континенту характерний високим рівнем вологості.

Та близько 33 тисяч років тому, ймовірно, почалася глобальна зміна клімату, що викликало посуху у східній Африці та стало причиною значного підвищення рівня опадів на півдні континенту. Це зруйнувало зв'язки між племенами, які існували тисячоліттями. Ймовірно, через збільшення рівня опадів виникали географічні бар'єри (затоплені ділянки чи занадто широкі через опади річки) між сходом та півднем.