Виявлені одні з найдавніших свідчень життя людини в Америці

Два Американські континенти – це велетенські ділянки суші на Землі. І ми досі не знаємо, коли точно людина прийшла туди. Науковцям важко дійти до певного консенсусу щодо питання датування заселення, адже постійно з'являються нові археологічні свідчення, які посувають колонізацію Америки на давніший час.

Вважалося, що людина прийшла до Північної Америки через так звану Берингію – це територія сучасної Берингової протоки, яка тисячі років тому була вкрита льодом. Через цей перешийок люди перейшли на новий континент. Але питання, коли саме це відбулося – суперечливе. Багато вчених вважають, що близько 15 – 17 тисяч років тому. Та все нові знахідки свідчать, що перші мезоамериканці заселили нові території на тисячі років раніше.

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Відбитки ніг прадавніх американців / Фото Phys.org

Людина та Америка

Відбитки ніг прадавніх американців були виявлені у Національному парку White Sands, що у штаті Нью-Мексико, США.

Сліди були залишені переважно дітьми та підлітками. Вони свідчать про існування людини у цьому регіоні протягом щонайменше 2 тисяч років. Геологічна служба США провела датування та виявила, що найдавніші відбитки були залишені 23 тисячі років тому.

Окрім людських слідів, там були виявлені відбитки лап мамонта, велетенського лінивця, птахів та давніх вовків.

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Магнітометричне дослідження відбитків лап мамонта / Фото Phys.org

Як утворилися відбитки ніг

Колись на місті парку White Sands існувало озеро. Ймовірно, люди та тварини лишали сліди у вологому ґрунті, який з часом скам'янів.

Схожий ефект можна знайти у Тибеті. Але там відбитки були залишені, ймовірно, навмисне.

Відкриття свідчить про те, що людина міцно вкорінилася на півдні Північної Америки уже 23 тисячі років тому.

Знайдені відбитки ніг розташовані за тисячі кілометрів від Берингової протоки, що натякає нам на те, що людина прийшла в Америки ще раніше.