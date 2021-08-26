Виявлені гравітаційні хвилі, які натякають на існування темної матерії

Темна матерія, за думкою науковців, складає близько 85% всієї матерії Всесвіту. Та проблема полягає в тому, що вчені ніяк не можуть прямо виявити цю загадкову субстанцію. Тому лишалося покладатися лише на розрахунки та непрямі докази.

Та міжнародна група вчених, можливо, змогла виявити темну матерію. Про це повідомляється у їхній науковій роботі, яка базується на виявлених у 2019 році гравітаційних хвилях високої частоти. Науковці говорять, що цей сигнал міг бути згенерований хмарою темної матерії, яка пройшла через детектор.

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Резонатор об'ємних акустичних хвиль / Фото New Atlas

Гравітаційні хвилі

Гравітаційні хвилі – це збурення простору часу. Вони були передбачені Альбертом Ейнштейном понад століття тому. Але відкрили їх лише у 2015 році, використовуючи спеціальні детектори під назвою LIGO та VIRGO. З того часу гравітаційні хвилі фіксувалися десятки разів.

Проблема полягає в тому, що LIGO та VIRGO мають обмежену чутливість до 30 герців. Тому вчені вирішили вести пошуки хвиль, які мають більшу частоту.

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Детектор гравітаційних хвиль високої частоти

Новий детектор гравітаційних хвиль буд протестований в Австралії. У детекторів використали диск із кристала кварцу, який коливається на високих частотах, коли через нього проходять акустичні хвилі. Це генерує електричний заряд, який реєструється двома чутливими пластинами. Потім цей сигнал проходить через надпровідний пристрій квантової інтерференції, який посилює сигнал, щоб його міг вловити детектор.

Потім чутливий детектор поміщається всередині кількох захисних екранів, щоб запобігти перешкодам від зовнішнього електромагнітного випромінювання. Окрім цього всю конструкцію сильно охолоджують, доводячи температуру майже до "абсолютного нуля".

Маючи високу чутливість, детектор зміг двічі зареєструвати гравітаційні хвилі високої частоти – 5 мегагерців.

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Що саме зафіксував детектор гравітаційних хвиль

Одна з можливих причин появи двох високочастотних сигналів – темна матерія, яка проходить через детектор.

Та існує ще одна теорія – хвилі від первинних чорних дір. Існування цих об'єктів не доведено. Вважається, що це чорні діри, які утворилися відразу після Великого Вибуху. Ці об'єкти могли стати зародками надмасивних чорних дір.

Тому може виявитися, що зафіксовані сигнали можуть підтвердити існування котрогось з двох теоретичних об'єктів – темної матерії або первинних чорних дір.

Та вчені поки дуже обережно говорять про можливі відкриття. Може виявитися, що був сигнал від дії заряджених частинок, помилка у самому детекторі, або будь-яка інша подія. Вчені будуть продовжувати спостереження, щоб бути впевненими у своїх відкриттях та вірно класифікувати сигнали.