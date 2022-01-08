Виявлена одна з найбільших структур нашої Галактики

Космічні об'єкти часто об'єднуються у різні структури. Прикладом тому можуть бути зоряні скупчення, зіркові системи чи взагалі галактики. Газ теж може сформувати структуру.

Газ під впливом різноманітних зовнішніх чинників може набувати найрізноманітніших форм. Наприклад, раніше науковці виявили, ймовірно, газову нитку, протяжністю щонайменше 3 590 світлових років. Тепер же повідомляється про нову подібну велетенську структуру з газу.

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Найбільша структура Галактики: дивіться відео

Детальніше про відкриття

Найрозповсюдженіший елемент Всесвіту – це водень, який зародився разом зі Всесвітом під час Великого вибуху. Проте структури, які він формує не завжди просто виявити. Саме тому лише зараз стало відомо про існування однієї з найбільших структур у рідній галактиці – Молочному Шляху.

Новоявлений об'єкт назвали Меггі. Після досліджень науковці підтвердили, що це цілісний газове утворення, яке розташоване на відстані приблизно 55 тисяч світлових років від нас, тобто – по іншу сторону від Галактичного центра. Складається воно з атомарного водню.

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Меггі має протяжність близько 3 900 світлових років та ширину близько 130 світлових років. Найцікавіше розташування газової нитки: вона розтягнулася за 1 600 світлових років нижче площини Галактики. Як Меггі туди потрапила – поки загадка.

Науковці виявили, що все ж не вся структура складається з атомарного водню. Близько 8% – це молекулярний водень, який не рівномірно розтягнутий ниткою, а скупчується всередині Меггі. Середня швидкість нитки – 1/54 кілометри на секунду.