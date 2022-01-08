Газ під впливом різноманітних зовнішніх чинників може набувати найрізноманітніших форм. Наприклад, раніше науковці виявили, ймовірно, газову нитку, протяжністю щонайменше 3 590 світлових років. Тепер же повідомляється про нову подібну велетенську структуру з газу.

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Найбільша структура Галактики: дивіться відео

Детальніше про відкриття

Найрозповсюдженіший елемент Всесвіту – це водень, який зародився разом зі Всесвітом під час Великого вибуху. Проте структури, які він формує не завжди просто виявити. Саме тому лише зараз стало відомо про існування однієї з найбільших структур у рідній галактиці – Молочному Шляху.

Новоявлений об'єкт назвали Меггі. Після досліджень науковці підтвердили, що це цілісний газове утворення, яке розташоване на відстані приблизно 55 тисяч світлових років від нас, тобто – по іншу сторону від Галактичного центра. Складається воно з атомарного водню.

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Меггі має протяжність близько 3 900 світлових років та ширину близько 130 світлових років. Найцікавіше розташування газової нитки: вона розтягнулася за 1 600 світлових років нижче площини Галактики. Як Меггі туди потрапила – поки загадка.

Науковці виявили, що все ж не вся структура складається з атомарного водню. Близько 8% – це молекулярний водень, який не рівномірно розтягнутий ниткою, а скупчується всередині Меггі. Середня швидкість нитки – 1/54 кілометри на секунду.