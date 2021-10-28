Об'єкт MAXI J1820+070 був виявлений у 2018 році за допомогою рентгенівського телескопа на борту Міжнародної космічної станції. Це сталося завдяки потужному спалаху. Виявилося, що це подвійна система, яка складається із зорі та компактного об'єкта, який пізніше ідентифікували як чорну діру, що має масу близько 8 мас Сонця.

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Викривлений диск навколо чорної діри / Фото Phys

Викривлений диск

Чорна діра у подвійній системі перетягує речовину зорі-компаньйона до себе. Та закручується навколо компактного об'єкта, утворюючи так званий акреційний диск.

Астрономи спостерігали за зміною блиску акреційного диска майже рік. Оскільки MAXI J1820+070 є одним з трьох найяскравіших рентгенівських об'єктів у Всесвіті, то допомогу у спостереженнях змогли надати астрономи-любителі, які є членами American Association of Variable Star Observers (Американська асоціація спостерігачів за перемінними зірками).

Через три місяці спостережень астрономи виявили незвичні зміни в оптичній кривій блиску. Водночас у рентгенівському діапазоні нічого не змінилося. Протягом 17 годин яскравість об'єкта збільшилася вдвічі.

Відкинувши деякі гіпотези, науковці прийшли до висновку, що під дією постійного рентгенівського випромінювання диск почав деформуватися. Це збільшило площу, яка була повернута до нас "лицем", а не ребром. Також збільшилася площа, яка освітлювалася. Це й стало причиною збільшення яскравості. Подібні ситуації уже спостерігалися в інших подвійних системах, але там зоря-компаньйон була значно більшою.