На той час це було рекордом. Проте дослідники були впевнені: він не остаточний. Шахта, у якій робили забір води, вважається найглибшою з тих, що були вириті в пошуках руди, а не дорогоцінних каменів або металів, вона йде під землю на понад 3 кілометри. Знахідку зробили на глибині 2,4 кілометра. А вже через кілька років вчені зуміли пробратися ще глибше.

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Відкриття

Останнє відкриття геохіміків з Університету Торонто стало сенсацією – на глибині трьох кілометрів вони знайшли пласт підземної води. Коли його розкрили, рідина почала бити струменем.

Зазвичай швидкість переміщення таких глибоких підземних вод незначна, близько 1 метра на рік, оскільки вони з усіх боків здавлені величезною масою породи. Тут же зі свердловини струмінь виливався зі швидкістю 2 літри за хвилину. Води виявилося несподівано багато.

Аналіз розчинених у воді газів, на зразок гелію і ксенону, дозволив визначити вік рідини — 2 мільярди років, вона найстаріша з відомих на Землі. Але куди цікавіше, що в ній знайшовся сульфат, який не був привнесений ззовні, а утворився через хімічні реакції води з мінералами. Сульфат є ознакою середовища, придатного для життя мікробів. А це означає — глибини нашої планети потенційно можуть бути дуже густонаселеним місцем.

І хоча ніяких мікробів у цій конкретній водоймі не виявили, саме відкриття перевертає уявлення про життя на різних планетах. Якщо в земних глибинах мільярди років може існувати придатне для життя середовище, яке не має доступу до сонця і повітря, то воно може бути й на інших планетах. Наприклад, на Марсі – мертвий зовні, він може виявитися повним життя під поверхнею, особливо якщо там є гідротермальні джерела.