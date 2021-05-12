Крок у космос: виявили ген, відповідальний за атрофію м'язів в умовах низької гравітації

Японські дослідники відправили мишей у космос, щоб вивчити вплив гравітації на м'язи та їх виснаження на молекулярному рівні. У результаті вони визначили потенційного кандидата на роль гена, який впливає на атрофію м'язів у невагомості.
Стрімке освоєння космосу штовхає земну науку вперед. Проте людство досі дуже обмежене у своїх можливостях, оскільки наші організми не адаптовані до умов невагомості. Щоб здолати ці перепони, вченим необхідно з'ясувати, які саме процеси відбуваються в м'язах у невагомості.
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Експеримент
Зазвичай дослідження, що вивчають вплив низької сили тяжіння на м'язи, вивчали наземну контрольну групу, дані по якій порівнювали з групою, що знаходиться в космосі. Дослідники з Університету Цукуби (Японія) пішли іншим шляхом і порівняли вплив гравітації на мишей, що знаходилися в однакових умовах, в тому числі під час запуску в космос і при приземленні.
- Дві групи гризунів (по шість штук у кожній) проживали на борту МКС протягом 35 днів.
- Перша піддавалася впливу штучної гравітації.
- Інша група піддавалася впливу мікрогравітації.
- Всі миші вижили після повернення на Землю.
- Команда порівняла вплив різних середовищ на скелетні м'язи, точніше – на їх волокна.
Результати показали, що штучна гравітація запобігає змінам, що спостерігаються у мишей в умовах мікрогравітації, включаючи м'язову атрофію та зміну експресії генів.
Крім того, вченим вдалося ідентифікувати ген Cang1, який, можливо, відіграє функціональну роль в атрофії м'язової трубки.