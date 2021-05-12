Крок у космос: виявили ген, відповідальний за атрофію м'язів в умовах низької гравітації

Японські дослідники відправили мишей у космос, щоб вивчити вплив гравітації на м'язи та їх виснаження на молекулярному рівні. У результаті вони визначили потенційного кандидата на роль гена, який впливає на атрофію м'язів у невагомості.

Стрімке освоєння космосу штовхає земну науку вперед. Проте людство досі дуже обмежене у своїх можливостях, оскільки наші організми не адаптовані до умов невагомості. Щоб здолати ці перепони, вченим необхідно з'ясувати, які саме процеси відбуваються в м'язах у невагомості.

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Експеримент

Зазвичай дослідження, що вивчають вплив низької сили тяжіння на м'язи, вивчали наземну контрольну групу, дані по якій порівнювали з групою, що знаходиться в космосі. Дослідники з Університету Цукуби (Японія) пішли іншим шляхом і порівняли вплив гравітації на мишей, що знаходилися в однакових умовах, в тому числі під час запуску в космос і при приземленні.

Дві групи гризунів (по шість штук у кожній) проживали на борту МКС протягом 35 днів.

Перша піддавалася впливу штучної гравітації.

Інша група піддавалася впливу мікрогравітації.

Всі миші вижили після повернення на Землю.

Команда порівняла вплив різних середовищ на скелетні м'язи, точніше – на їх волокна.

Результати показали, що штучна гравітація запобігає змінам, що спостерігаються у мишей в умовах мікрогравітації, включаючи м'язову атрофію та зміну експресії генів.

Крім того, вченим вдалося ідентифікувати ген Cang1, який, можливо, відіграє функціональну роль в атрофії м'язової трубки.