Енергія фотонів гамма-випромінювання, які випромінює Сонце, в середньому становить 100 кілоелектронвольт. Астрономи з Китайської академії наук (CAS) повідомляють про відкриття нового джерела гамма-випромінювання надвисокої енергії з енергією випромінювання 200 тераелектронвольт. Нещодавно ідентифіковане джерело отримало назву LHAASO J0341 + 5258.

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Джерело гамма-випромінювання LHAASO J0341 + 5258 / Фото Phys.org

Що відомо про потужне джерело гамма-випромінювання

Китайські астрономи спостерігали джерело з грудня 2019 по листопад 2020 року. Спостереження показали, що LHAASO J0341 + 5258 є протяжним джерелом випромінювання. Його кутовий розмір складає приблизно 0,29 градуса. Гамма-випромінювання від цього джерела досягає значень близько 200 тераелектронвольт, що рівняється 0,2 петаелектронвольтам.

Виявилося, що потужне джерело випромінювання позиційно збігається з відомим джерелом гамма-випромінювання 4FGL J0340.4 + 5302 з енергією, яка вимірюється у гігаелектронвольтах. Тому дослідники припускають, що обидва джерела можуть мати спільне походження.

Автори статті припускають, що джерелом гамма-випромінювання надвисоких енергій може бути гало пульсара. Або ж це може виявитися так звана пульсарна вітряна туманність. Проблема полягає в тому, що потужного пульсара в цій області не виявили.

Науковці продовжують спостереження, щоб виявити та точніше локалізувати джерело високоенергетичного гамма-випромінювання.