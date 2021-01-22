Китайська компанія vivo офіційно презентувала новий флагманський смартфон vivo X60 Pro +. Він отримав унікальне нині поєднання платформи Qualcomm Snapdragon 888 і оптики Zeiss.

Завдяки цьому поєднанню смартфон вже називають королем мобільної фотографії. Характеристики смартфона розповідає IThome.

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Камери

Основна камера отримала основний модуль з такими датчиками:

1/1,3-дюймовий датчик Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп,

ультраширококутний модуль з датчиком Sony IMX598 на 48 Мп,

портретний модуль на 32 Мп,

перископний модуль на 8 Мп, що забезпечує 5-кратний оптичний зум.

Технічні характеристики

Смартфон оснащений 6,56-дюймовим екраном AMOLED з роздільною здатністю 2376x1080 пікселів та частотою оновлення зображення 120 Гц. Фронтальна камера розміщена в невеликому отворі, її роздільна здатність складає 32 Мп.

Ємність акумулятора складає 4200 мАг з підтримкою швидкої зарядки ємністю 55 Вт.

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Ціна

На vivo X60 Pro + вже почали приймати попередні замовлення. Офіційно він надійде у продаж 30 січня.