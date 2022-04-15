Vivo випустила лімітовану версію флагмана X Note з уламком місячного метеориту у комплекті

Компанія Vivo випустила флагман X Note у лімітованій версії, яка отримала назву Aerospace. Версія смартфона є продуктом співпраці компанії з агентством China Aerospace.

Чим цікавий смартфон

Новинка поставляється в тематичній коробці, а в комплекті лежить спеціальна підвіска із загартованого скла, в якій, за словами виробника, є фрагмент місячного метеориту.

Не пропустіть Виглядає, як флагман: перше зображення майбутнього Oppo Reno 8

Сам смартфон зовні і й всередині ніяк не відрізняється від базової версії X Note, представленої 11 квітня. Апарат оснащується 7-дюймовим екраном LTPO 3.0 E5 AMOLED з роздільною здатністю QHD+, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1500 ніт. Екран також отримав вбудований ультразвуковий 3D-сканер відбитків пальців. Усередині телефону стоїть процесор Snapdragon 8 Gen1.

Фото Vivo X Note Aerospace



Комплект Vivo X Note Aerospace / Фото Vivo



Уламок місячного метеориту в загартованому склі / Фото Vivo

Скільки коштує Vivo X Note Aerospace

Vivo X Note Aerospace доступний для покупки у версії 12+256 ГБ. Апарат у продажу в Китаї з 15 квітня за ціною 7499 юанів (≈34 909 гривень).