Vivo розробила футуристичну комп'ютерну мишу в стилі Microsoft Arc

Компанія Vivo подала у патентне відомство Китаю документ з описом комп'ютерної миші, яка має нестандартне виконання. Ґаджет володіє цікавими особливостями та функціями.

Як можна побачити із зображень, мова йде про маніпулятор у стилі Microsoft Arc. Причому Microsoft Arc укладена в трансформований корпус: для включення досить змінити його форму з плоскою на опуклу, для виключення – виконати зворотну процедуру.

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Особливості мишки Vivo

Миша Vivo теж має дугоподібну конструкцію. Вона забезпечена традиційним колесом прокрутки, а також лівої і правої кнопками. Відсутність кабелів на зображеннях говорить про підтримку бездротового обміну даними з комп'ютером (ймовірно, буде реалізована підтримка Bluetooth).



Схема мишки у патентній заявці Vivo

Ще ж і надто, повідомляється, що проектований гаджет – це гібрид миші і тачпада. За колесом прокрутки буде розташована сенсорна панель, через яку користувачі зможуть віддавати ті чи інші команди. Іншими словами, може бути реалізована підтримка жестової управління.

На жаль, поки не ясно, коли Vivo може уявити маніпулятор з описаної конструкцією на комерційному ринку.