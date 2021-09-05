V1 – це повністю адаптований інтегральний процесор, призначений для обробки зображення й відео. Ху Байшань, виконавчий віце-президент і головний операційний директор vivo наголосив, що це важливий для vivo крок у розробці мікросхем.

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На думку Байшаня, V1 допоможе компанії ще краще задовольняти потреби наших користувачів за рахунок оптимізації роботи додатків, що відповідають за запис зображення й відео.



Ху Байшань, виконавчий віце-президент і головний операційний директор vivo

Нова стратегія – власний процесор

Довгострока стратегія, vivo полягає у подальшому розвитку інноваційних технологій обробки зображення у чотирьох ключових напрямках:

обробка зображення;

операційна система;

промисловий дизайн;

продуктивність.

Обробка зображення – ключовий напрямок довгострокової стратегії vivo. Протягом 5 років компанія розробила численні проривні рішення, такі як система 5-осьової професійної стабілізації і м'яке підсвічування для селфі.

У грудні 2020 року компанії vivo і ZEISS оголосили про довгострокове стратегічне партнерство у сфері інновацій та мобільної обробки зображень.

Партнери працяюють над новими відкриттями у області мобільної фотографії, завдяки спільним дослідженням та розробкам, які проводяться в vivo ZEISS Imaging Lab.

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У партнерства компаній vivo і ZEISS два основних напрямки співробітництва.