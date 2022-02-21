Виверження вулкану поблизу острова Тонга вдвічі збільшило концентрацію CO2 в регіоні

Говорячи про парникові гази, ми в більшості випадків маємо на увазі викиди, спричинені діяльністю людини. Проте не можна забувати й про природу: наприклад, виверження вулканів.

Виверження вулканів є одним з джерел парникових газів, які спричиняють зміни клімату. Відомо про катастрофічні виверження у минулому, які спричиняли глобальні похолодання. Виверження вулкану поблизу острова Тонга, ймовірно, не набуло велетенських масштабів, але спричинило значне зростання рівня вуглекислого газу у регіоні.

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Концентрація вуглекислого газу до та після виверження / Фото Chinese Academy of Sciences

Зростання концентрації вуглекислого газу

Після виверження вулкану Hunga Tonga-Hunga Ha’apai поблизу острова Тонга, почалися дискусії щодо того, як це вплине на клімат. Китайські дослідники використали супутникові дані, які вели моніторинг концентрації парникових газів на Землі.

Виявилося, що поблизу самого вулкана концентрація CO2 зросла до 414 проміле. Раніше це значення становило 412 проміле. Здавалося б, що зростання мізерне, але, як вказується у статті, зростання концентрації вуглекислого газу на 2 проміле еквівалентно річному рівню викидів на всій Землі.

Якщо подивитися на мапу регіону, то можна помітити, що концентрація CO2 також зросла й над Австралією. Ймовірно, що виверження вулкану поблизу Тонга причетне й до цього, адже хмару попелу віднесло саме у бік континенту. Це яскраво свідчить про небезпеку потужних вивержень вулканів для глобального клімату на планеті.