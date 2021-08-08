Невеликі виверження вулканів небезпечніші за потужні, – експерти

Виверження вулкану може стати подією, яка запам'ятається на все життя. Добре, якщо виверження слабеньке, малопомітне та розташоване далеко від населених пунктів. А якщо таке "слабеньке" виверження відбудеться біля міста? Вчені впевнені, що такі виверження становлять більшу небезпеку, ніж потужні.

Вчені з Кембриджського університету, Англія, провели ретельні розрахунки, які виклали у своєму дослідженні. Наукова команда впевнена, що занадто багато уваги приділяється ризикам, які несуть потужні виверження вулканів. Тут мова йде про виверження, потужністю понад 6 балів за Індексом вулканічної експлозивності (VEI). Водночас, говорять вчені, виверження, потужністю до 6 балів за шкалою VEI є небезпечнішими для світу.

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Виверження вулкану Fagradalsfjall в Ісландії в реальному часу: дивитись відео онлайн

Чому малопотужні виверження небезпечніші за потужні

Причина цього криється в нечисленності потужних вулканів та в тому, що вони вивергаються відносно рідко.

Напротивагу їм цього не можна сказати про малопотужні вулкани. Вони зустрічаються набагато частіше у світі та вивергаються із завидною частотою.

Наукова група Кембриджського університету наводить в приклад групи вулканів на Тайвані, в Північній Африці, Північній Атлантиці та на північному заході США.

Навіть незначне виверження в одній із зазначених нами областей може викликати продукування великої кількості попелу або викликати досить сильні сейсмічні поштовхи, щоб порушити роботу мереж, які є центральними для глобальних ланцюжків постачання або фінансових систем,

– говорить автор дослідження доктор Лара Мані.

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Виверження вулкану Стромболі, Італія: дивитись відео онлайн

Науковці стверджують, що слабкі виверження до 6 балів за шкалою VEI можуть викликати численніші проблеми, адже такі виверження відбувають регулярно.

Хмари попелу, селі та обвали, які зривають підводні кабелі, що веде до проблем на фінансовому ринку. Це ж може завадити повітряному сполученню між країнами.

Спустошення врожаїв викликають брак продовольства, що призводить до політичних та гуманітарних проблем.

Цунамі, які виникають внаслідок зсувів ґрунту призводять до спустошень прибережної лінії та жертв серед населення. Порушується морське сполучення.

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Порівняння наслідків

Вчені наводять два приклади того, як невелике виверження може стати критичнішим за потужніше.

Виверження вулкану Пінатубо на Філіппінах відбулося у 1991 році. Воно було 6-бальним за шкалою VEI. Такий потужний "вибух" – рідкість, але на ньому була сконцентрована маса уваги.

Виверження не стало великою катастрофою, адже вулкан розташований далеко від більшості населених пунктів та життєво важливої інфраструктури країни. У перерахунку на 2021 рік глобальна економічна система втратила близько 740 мільйонів доларів. У 2010 році в Ісландії вивергався вулкан з невимовною назвою Ейяф'ятлайокютль. Виверження мало 4 бали за шкалою VEI. Тобто воно було в 100 разів слабкішим за Пінатубо.

Але це слабке виверження призвело до катастрофічних наслідків. Через близькість до житлових районів влада країни змушена була відселити кілька сотень людей. Дороги були перекриті. Хмара попелу накрила Європу й через це майже увесь континент опинився у своєрідній авіаційній ізоляції, адже аеропорти були закриті. Порушилися й морські торговельні шляхи.

Всього світова економіка зазнала втрат на близько 5 мільярдів доларів станом на 2010 рік.

Такі виверження, яке сталося в Ісландії – часта подія у світі. Одні виверження трапляють у далеких районах, а інші – близько до людських помешкань та світових торговельних шляхів. Одна з причин близькості людей до "слабких" вулканів – відсутність страху перед малопотужним виверженням.

Нам потрібно відмовитися від мислення в категорії "колосальних вивержень", які руйнують світ, як це зображено в голлівудських фільмах. Більш вірогідні сценарії включають виверження меншої потужності, які взаємодіють з нашими соціальними "слабкими точками" та ведуть нас до катастрофи,

– завершує думку доктор Лара Мані.