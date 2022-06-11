Вивчення вулканів та ріст дріжджів: NASA обрала перші експерименти для проведення на Місяці

NASA оголосило двох переможців конкурсу PRISM, які запропонували надіслати на Місяць за програмою CLPS чергові комплекти наукового обладнання. В рамках першого проєкту досліджуватиметься вулкан Гамма Груйтуйзена, а другий пропонує вивчити зростання пекарських дріжджів на поверхні Місяця.

2 червня NASA назвало переможців конкурсу PRISM – вони запропонували свої варіанти корисних навантажень, які вирушать на Місяць приватними компаніями за програмою CLPS.

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Детальніше про те, що відправлять на Місяць

Автори першого проєкту запропонували обстежити щитовий вулкан Гамма Груйтуйзена. Цей об'єкт, розташований у Морі Дощів на видимому боці супутника, буде протягом 10 земних днів (або одного місячного) вивчатися за допомогою п'яти приладів Lunar-VISE (Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy Explorer): три переміщатимуться на невеликому ровері, а два залишаться в посадковому модулі.

Другий проєкт присвячений біологічній науці: в рамках експерименту під назвою LEIA (Lunar Explorer Instrument for Space Biology Applications) на Місяць відправлять звичайні пекарські дріжджі (Saccharomyces cerevisiae). Автори проєкту запропонували подивитися на їх розвиток та зростання в умовах місячної гравітації та радіаційного впливу – це дозволить отримати нові відомості про те, як ці умови можуть вплинути на живі організми на клітинному та молекулярному рівнях.

Крім того, в рамках попереднього конкурсу PRISM на зворотний бік Місяць вирушить сейсмограф, а до його південної полярної області – місяцехід та буровий пристрій.

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Коротко про програму CLPS

Програма CLPS (Commercial Lunar Payload Services) проводиться NASA вже чотири роки, у її рамках на конкурсній основі ведеться розробка та доставка на Місяць різних автоматичних апаратів, місяцеходів, наукових приладів та вантажів за допомогою американських приватних космічних компаній. Мета програми – знизити вартість досліджень та прискорити терміни доставки обладнання на Місяць, у тому числі у рамках програми "Артеміда", а також допоможе компаніям у вдосконаленні нових технологій.