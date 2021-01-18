Віцепрезидент Samsung Electronics Лі Дже Ен потрапив за ґрати на термін 2, 5 роки через хабарництво. Його визнали винним у розтраті і приховуванні злочинних доходів в розмірі 8,6 мільярда вон (7,8 мільйона доларів).

Справа Лі Дже Ен тягнеться ще з 2017 року, тоді його засудили до 5 років тюрми у справі про хабарництво. У 2018 році цей термін замінили на умовний. Однак вже у 2019 році справу відправили на повторний розгляд, повідомляє CNN.

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При чому Лі Дже Ен повернувся в ту саму в'язницю, де відбував термін у 2017-2018 роках.

Чи варто хвилюватись користувачам Samsung

Аналітики схиляються до думки, що на повсякденну роботу Samsung це судове рішення впливу не матиме. Щоправда, воно таки може позначитися на внутрішній ситуації в компанії, зокрема кадрові перестановки і можливі поглинання.

Котирування організацій, що входять в Samsung, різко впали після рішення суду. Акції Samsung Electronics впали одразу на 3,4%, що було максимум за останні 5 місяців.

Щодо кінцевих користувачів продукції Samsung, то вони ніяких змін не відчують.

Нагадаємо, цей скандал про хабарництво пов'язаний з іншою резонансною справою щодо колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хе, якого у 2018 році засудили до 25 років позбавлення волі за зловживання владою, отримання хабарів та вимагання.